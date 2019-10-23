HABER

ABD’den Almanya’nın güvenli bölge önerisine destek

23.10.2019 16:23 | Son Güncelleme

ABD'nin NATO Büyükelçisi, Almanya Savunma Bakanı’nın Suriye’nin kuzeydoğusunda uluslararası denetime tabi güvenli bölge oluşturulmasını önerisini memnuniyetle karşıladı.

Almanya'da Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in Suriye'de, Türkiye ve Rusya'nın da katılımıyla uluslararası denetim altında bir güvenli bölge oluşturulması önerisine ABD'den destek geldi.

Aynı zamanda Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı olan Kramp-Karrenbauer, Almanya ve Avrupa Birliği'nin Suriye'deki gelişmelere seyirci konumundan çıkması gerektiğini belirterek oluşturulacak güvenli bölgeyle Suriye'nin kuzeydoğusunun istikrarlı hale getirilebileceği, mültecilerin gönüllü dönüşünün sağlanabileceği ve IŞİD'le mücadelenin yeniden başlatılabileceği tezini savunmuştu.

Çarşamba günü Brüksel'de açıklamalarda bulunan ABD'nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison, "barışın korunması için çalışan grubun bir parçasının da Avrupalılar" olmasının "mutlak suretle pozitif" olacağı değerlendirmesinde bulundu. Hutchison, "Bu bölgede yapılacak çok iş var. Bunların birçoğu yalnızca Türkiye'yi ilgilendiriyor. Türkler uluslararası toplumdan daha fazla yardım istediği takdirde, Avrupalılar bir adım öne çıkabilir. Kanımca Almanya, Fransa ve İngiltere ile birlikte bu isteğe yanıt verebilir" diye konuştu.

ABD'nin bölgedeki askerlerini çekmeye başlamasına da değinen Büyükelçi, ülkesinin "yeni bir operasyonun parçası" olup olmayacağı konusunda bir şey söyleyemeyeceğini kaydetti.

NATO savunma bakanları, Perşembe günü bir araya gelerek Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği operasyona ilişkin istişarelerde bulunacak. Kramp-Karrenbauer, önerisiyle ilgili ABD, Fransa ve İngiltere'yi bilgilendirdiğini açıklamıştı. Kramp-Karrenbauer, uluslararası güvenli bölge önerilerini Perşembe ve Cuma günü yapılacak NATO savunma bakanları toplantısı sırasında mevkidaşlarına ileteceklerini ifade etmişti.

Suriye'deki durumun Almanya ve Avrupa'nın güvenlik çıkarlarını doğrudan ilgilendirdiğini savunan Kramp-Karrenbauer, Almanya ve Avrupa'nın şu ana kadar yaşananlara "seyirci kaldığını" ve daha aktif bir rol oynamaları gerektiğini söylemişti. Bakan, bu çerçevede "NATO içerisinde Almanya kaynaklı bir Avrupa girişiminin mantıklı" olacağını ifade etmişti.

AFP,Reuters / BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER İlk bakışta fark edilmiyor ama...Sosyal medyayı sallayan detay İlk bakışta fark edilmiyor ama...Sosyal medyayı sallayan detay
Suriye ordusu Türkiye sınırı boyunca 15 gözlem noktası kuracakSuriye ordusu Türkiye sınırı boyunca 15 gözlem noktası kuracak
İran’dan Soçi mutabakatına destekİran’dan Soçi mutabakatına destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Ünlü rapçi 30 kadınla denize açıldı

Ünlü rapçi 30 kadınla denize açıldı

EPDK’dan doğal gaz sektörüne yönelik önemli kararlar

EPDK’dan doğal gaz sektörüne yönelik önemli kararlar

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'ın Erdoğan'a mektubu olay olmuştu! Tepki yağıyor

Trump'ın Erdoğan'a mektubu olay olmuştu! Tepki yağıyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rus Dışişleri: Suriye'nin kuzeyinde, uluslararası güçlerin kontrolünde olacak bir güvenli bölgeye gerek yok

Rusya'dan yeni açıklama: Gerek yok!

Suriye ordusu Türkiye sınırı boyunca 15 gözlem noktası kuracak

Suriye ordusu Türkiye sınırı boyunca 15 gözlem noktası kuracak

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Resulayn’da belediye binasına Türk bayrağı asıldı

Resulayn’da belediye binasına Türk bayrağı asıldı

Rus askeri polisi Ayn el Arab'a girdi

Rus askeri polisi Ayn el Arab'a girdi

ABD askerleri için tarih verildi!

ABD askerleri için tarih verildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.