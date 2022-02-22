ABD’den Almanya’nın Kuzey Akım 2 Kararına Destek

Almanya’nın Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin ruhsatlandırma sürecini durdurma kararına ABD’den destek geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, “Almanya ile yakın temas halindeydik ve açıklamalarını memnunlukla karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın, Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk’teki ayrılıkçıların bağımsızlık ilanını tanıma kararına tepki olarak Almanya hükümeti, Rusya’dan Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatı için inşa edilen Kuzey Akım 2 boru hattının ruhsatlandırma sürecini durdurdu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya’nın kararını "uluslararası hukukun, Ukrayna’nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ağır bir ihlali" olarak tanımlarken, Beyaz Saray Sözcüsü Psaki de Twitter’dan paylaştığı mesajında Almanya’ya destek vererek, “Bugün biz de kendi önlemlerimizi alacağız” dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de, yayınladıkları ortak açıklamada, Rusya'nın adımının “kabul edilemez” olduğunu belirtti. Rusya’nın, Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçıların bağımsızlık ilanını tanımasının Rusya’nın uluslararası alanda verdiği taahhütleri de ihlal ettiğini savunan Leyen ve Michel, bu kararın bir süredir devam eden krizin daha da büyümesine neden olduğuna dikkat çekti.

