ABD'den Almanya'ya baskı artıyor

BERLİN (AA) - ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell, "Amerikalı vergi mükelleflerinin 50 binden fazla ABD askerinin mali yükünü ödemeye devam etmesini beklemek gerçekten hakaret gibi" ifadesini kullandı.

Büyükelçi Grenell, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa seyahati öncesi Alman Haber Ajansı DPA’ya açıklamalarda bulundu.

Almanya'nın dış ticaret fazlasını yurt içi amaçlar için harcadığını kaydeden Grenell, "Amerikalı vergi mükelleflerinin 50 binden fazla ABD askerinin mali yükünü ödemeye devam etmesini beklemek gerçekten hakaret gibi." dedi.

Grenell, ABD’nin Varşova Büyükelçisi Georgette Mosbacher'in, "Polonya, Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının (GSYH) yüzde 2’sini NATO’ya askeri harcamalar için ayırma taahhüdünü yerine getiriyor. Almanya ise bunu yapmıyor. Biz, Almanya’daki Amerikan askerlerinin Polonya’da konuşlandırılmasından memnun oluruz” ifadelerine atıfta bulunarak, “Başkan Trump haklı, Georgette Mosbacher de haklı." diye konuştu.

- Avrupa'da en fazla ABD askeri Almanya'da

ABD'nin, Almanya'da 35 bin asker ve 17 bin sivil personeli bulunuyor.