ABD'den Almanya'ya: Kuzey Akım 2’yi durdurun

Ancak Rusya doğal gazını Avrupa’ya taşıması planlanan projenin yüzde 94’ü tamamlanmış durumda.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Berlin Büyükelçisi Robin Quinville, Almanya hükümetine çağrıda bulunarak Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin durdurulmasını talep etti. Almanya'da yayımlanan ekonomi ve ticaret dergisi Handelsblatt'a açıklamalarda bulunan Quinville, "Almanya ve Avrupa Birliği tarafından, boru hattının inşaatı ile ilgili moratoryum ilan edilmesi için şu an doğru bir zaman" ifadesini kullandı.

Böyle bir kararın Avrupa adına, "Rusya'nın süregelen kötücül tavrını daha fazla kabul etmeme" yönünde güçlü bir işaret olacağını savunan Büyükelçi, Kuzey Akım 2'nin sadece ekonomik bir proje olmadığını, aynı zamanda "Kremlin'in, Ukrayna'yı pas geçmek ve Avrupa'yı bölmek için kullandığı bir araç" olduğunu öne sürdü.

Washington tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle, inşaatı geçen yıl durdurulan boru hattı projesinin yapımına yakında yeniden başlanması planlanıyor. Baltık Denizi üzerinden Rusya'dan Almanya'ya döşenen ikinci boru hattı olan Kuzey Akım 2'nin, Rus doğal gazını Batı Avrupa'ya taşıması öngörülüyor.