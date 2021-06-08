ABD’den Alzheimer İlacına Tarihi Onay

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) neredeyse 20 yıl sonra ilk defa Alzheimer tedavisi için yeni bir ilaca onay verdi. Ancak FDA’in kararı, tartışmaları da beraberinde getirecek gibi görünüyor. Kurum bağımsız danışmanların, üzerinde çok tartışılan tedavinin hastalığı yavaşlatmada katkı sağlamadığı şeklindeki uyarılarını dikkate almadı.

FDA, Biogen şirketinin geliştirdiği aducanumab adlı ilaca, yapılan testler sonucunda Alzheimer hastalarına “makul bir olasılıkla” fayda sağlayacağının görülmesi üzerine onay verdiğini açıkladı.

ABD’nin ilaç denetim dairesi, aducanumab’ın , endişe ve uykusuzluk gibi belirtileri idare etmekten ziyade hastalığın altında yatan nedenleri tedavi etmesi muhtemel olan tek ilaç olduğunu kaydediyor.

Milyonlarca yaşlı Amerikalı ve ailelerini yakından ilgilendiren kararın, doktorlar, tıp araştırmacıları ve hasta grupları arasında derin tartışmalara neden olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kararın ayrıca, sadece marjinal faydalar gösterenler dahil deneysel terapileri değerlendirmede kullanılan standartlar açısından da geniş boyutta etkilerinin olması bekleniyor.