ABD'den Arakanlı Müslümanlara yardım

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin, Arakanlı Müslümanlara 185 milyon dolar yardım yapacağı bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere New York'ta bulunan ülkelerin dışişleri bakanları "Rohingya Çalışma Yemeği" başlıklı toplantıda bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı toplantıda, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in Arakanlı Müslümanlara insani yardım ulaştırılması için 185 milyon dolar destekte bulunacaklarını açıkladığı öğrenildi.

Böylece, ABD'nin geçen yıl 25 Ağustos'tan bu yana Arakanlı Müslümanlar için yaptığı yardımın 389 milyon doları bulacağını belirtildi.

Nikki Haley geçen ay BM Güvenlik Konseyinde yapılan Arakan oturumunda, "Myanmar'daki acı gerçekleri artık dünya görmemezlikten gelemez. Arakanlı Müslümanların etnik temizliğe uğradığı gerçeği konuşulmalı, onların sesi duyulmalı." ifadelerini kullanmıştı.

BM tarafından kurulan Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu, Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in de aralarında olduğu üst düzey ordu mensuplarının Arakanlı Müslümanlara soykırım yaptıkları gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmasını istemişti.

