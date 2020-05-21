ABD'den Aşı Çalışması İçin 1,2 Milyar Dolar Kaynak 300 Milyon Doz Sipariş

Amerika, İngiltere’de Oxford Üniversitesi ve İngiliz AstraZeneca firması kaynaklı aşı çalışması için 1.2 milyar dolar bir kaynak sağlayacak. Amerika’nın aynı zamanda bulunacak aşıdan 300 milyon doz da sipariş vereceği belirtiliyor.

Yetkililer ayrıca aşının Amerika merkezli klinik deneylerine de bu yaz, 30 bin gönüllünün katılacağını belirtiyorlar.

Amerika Sağlık Bakanı Alex Azar, Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen aşı çalışmasının Ekim ayı gibi sonuca ulaşmasını ve ilk aşıların da 2021 yılının başlarında ellerine ulaşmasını umduklarını dile getirdi.

Buna karşın AstraZeneca şirketi, henüz Oxford’da yapılan denemelerin ilk sonuçlarının halen beklenmekte olduğunu bunun işe yarayıp yaramadığının bilinmediğini ve ancak işe yaraması halinde ileri seviye çalışmalara geçilebileceğini dile getiriyor.

Dünya genelinde halen 100 ayrı aşı çalışması devam ediyor. Uzmanlar bir aşının bulunmasının en erken 12 ila 18 ay sürebileceğine dikkat çekiyorlar.

AstraZeneca şirketi İngiltere hükümetiyle siparişlerin Eylül ayında teslim edilmeye başlaması umuduyla 100 milyon dozluk bir aşı anlaşması imzalamış durumda.