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ABD'den Aşı Çalışması İçin 1,2 Milyar Dolar Kaynak 300 Milyon Doz Sipariş

21.05.2020 13:30 | Son Güncelleme

Amerika, İngiltere’de Oxford Üniversitesi ve İngiliz AstraZeneca firması kaynaklı aşı çalışması için 1.2 milyar dolar bir kaynak sağlayacak. Amerika’nın aynı zamanda bulunacak aşıdan 300 milyon doz da sipariş vereceği belirtiliyor

ABD'den Aşı Çalışması İçin 1,2 Milyar Dolar Kaynak 300 Milyon Doz Sipariş

Amerika, İngiltere’de Oxford Üniversitesi ve İngiliz AstraZeneca firması kaynaklı aşı çalışması için 1.2 milyar dolar bir kaynak sağlayacak. Amerika’nın aynı zamanda bulunacak aşıdan 300 milyon doz da sipariş vereceği belirtiliyor.

Yetkililer ayrıca aşının Amerika merkezli klinik deneylerine de bu yaz, 30 bin gönüllünün katılacağını belirtiyorlar.

Amerika Sağlık Bakanı Alex Azar, Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen aşı çalışmasının Ekim ayı gibi sonuca ulaşmasını ve ilk aşıların da 2021 yılının başlarında ellerine ulaşmasını umduklarını dile getirdi.

Buna karşın AstraZeneca şirketi, henüz Oxford’da yapılan denemelerin ilk sonuçlarının halen beklenmekte olduğunu bunun işe yarayıp yaramadığının bilinmediğini ve ancak işe yaraması halinde ileri seviye çalışmalara geçilebileceğini dile getiriyor.

Dünya genelinde halen 100 ayrı aşı çalışması devam ediyor. Uzmanlar bir aşının bulunmasının en erken 12 ila 18 ay sürebileceğine dikkat çekiyorlar.

AstraZeneca şirketi İngiltere hükümetiyle siparişlerin Eylül ayında teslim edilmeye başlaması umuduyla 100 milyon dozluk bir aşı anlaşması imzalamış durumda.

Şirket, eğer testler başarılı sonuçlanırsa bu yıl ve önümüzdeki yıl toplam 1 milyar doz aşı üretmeyi planladıklarını açıkladı.

Şirket ayrıca aşının pediatrik denemeleri ve sonrasında adil biçimde dağıtımı konusunda da Dünya Sağlık Örgütü’nün de aralarında bulunduğu uluslararası organizasyonlarla çalışılacağını belirtti.

Aralarında Pfizer, Johson & Johnson, Inovio ve Moderna gibi ilaç firmaları da ciddi anlamda aşı çalışması yürüten firmalar arasında yer alıyor.

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