ABD'den aşılamada 4 Temmuz hedefi

ABD Başkanı Joe Biden 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'ne kadar ülkedeki yetişkinlerin yüzde 70'ini aşılamayı hedefliyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada 4 Temmuz'a kadar 160 milyon kişiye iki aşının da yapılması isteniyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin (CDC) verilerine göre ülkede şimdiye kadar yetişkinlerin yüzde 56'sı en az birinci aşıyı oldu; yaklaşık 105 milyon insan iki dozu da aldı.

Beyaz Saray Sözcüsü konulan bu hedefe ulaşmak için gelecek 60 günde yaklaşık 100 milyon ek aşılamanın yapılması gerektiğini belirtti. Hükümetin eczanelere önceden randevu alınmaksızın aşı yapma imkanı sağlayacağı belirtildi. ABD'de bulunan yaklaşık 40 bin eczane aşıyı doğrudan hükümetten alacak.

Biden görev dönemi başında ABD vatandaşlarına 4 Temmuz tarihine kadar belli ölçüde normalleşmeyi vaat etmişti. Beyaz Saray Sözcüsü yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılanması halinde korona vaka sayısında, hastane yatışları ve ölümlerde belirgin bir düşüş sağlanacağını belirtti. Bu durumda korona tedbirlerinin de geri alınabileceğini belirten Sözcü, olabildiğince hızlı bir biçimde olabildiğince fazla kişinin aşılanması gerektiğini söyledi.