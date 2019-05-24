HABER

ABD'den Assange'a 17 yeni suçlama

24.05.2019 10:17 | Son Güncelleme

ABD, WikiLeaks kurucusu Julian Asange'a 17 yeni suçlama yöneltti.

ABD'den Assange'a 17 yeni suçlama

Assange, 2010 yılında askeri ve diplomatik belgeleri yayınlayarak ABD Casusluk Yasası'nı ihlal etmekle suçlanıyor.Geçen ay Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nden çıkarılarak tutuklanan 47 yaşındaki Julian Assange'a ABD Adalet Bakanlığı tarafından 17 yeni suçlama yöneltildi. "Casusluk Yasası"na dayandırılan yeni suçlamalar arasında eski askeri istihbarat analisti Chelsea Manning ile birlikte gizli belgeleri çalmak ve belgelerde ismi geçen çok gizli kaynakların ismini yayınlamak da yer alıyor.

Assange'a yöneltilen suçlamalarda Assange'ın, "Manning'in sızdırdığı belgeleri alan bir yayıncı olduğu ve bunun ABD Anayasası'nda garanti altına alınan basın özgürlüğü kapsamına girdiği" yönündeki savunması ise reddediliyor.

Adalet Bakanlığı'nın düzenlediği yeni iddianamede Assange, Manning ile aktif olarak yüzbinlerce gizli dokümanı çalmak için komplo düzenlemekle suçlanıyor ve "bu bilgilerin ABD'ye zarar vermek ya da yabancı bir devlete fayda sağlamak üzere kullanıldığına inanıldığı" belirtiliyor.

Bakanlık, 2010 yılındaki belgelerde bulunan ABD'nin Afganistan, Suriye, Irak, İran ve Çin'deki gizli kaynaklarının isimlerinin çıkarılması talebini Assange'ın reddettiğine de dikkat çekerek Assange'ın tavrının bu kişileri ciddi risk altında bıraktığını belirtti ve Assange'ın gazeteci olmadığını savundu.

ABD'nin geçen ay kamuoyuna duyurduğu iddianamede Assange, Manning ile birlikte Savunma Bakanlığı'na ait bir bilgisayarın şifresini kırmak için komployla suçlanıyordu.

ABD iadesini istiyor

Ekvador'un Assange'a tanınan sığınma hakkını geri çekmesinin ardından İngiliz polisi geçen ay Londra'daki büyükelçilik binasına giderek WikiLeaks'in kurucusunu gözaltına almıştı. Gözaltı sonrasında İsveç'te tecavüz suçlamasıyla hakkında dava açıldığı dönemde yetkili makamlara teslim olmadığı gerekçesiyle çıkarıldığı Westminster Sulh Ceza Mahkemesi Assange'ı suçlu bulmuş ve 50 hafta hapis cezasına çarptırmıştı.

Assange mahkemede 2012 yılında yetkili makamlara teslim olmaktan kaçındığı için özür dilerken, avukatları müvekillerinin ABD'ye iadeden korktuğu için bunu yaptığını savundu. Assange'ın gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra ABD de Assange hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Assange'ın cezasını çektikten sonra iadesinin gündeme gelebileceği belirtilirken, şu aşamada İngiltere'nin bunu kabul edip etmeyeceği bilinmiyor. Yeni suçlamaların iade sürecini daha da karmaşık hale getirebileceği belirtiliyor.

WikiLeaks ABD'nin suçlamalarına tepki göstererek bunun Amerikan Anayasası'nın ihlali anlamına geldiğini ve "ulusal güvenlik" gazeteciliğinin sonu olduğunu söyledi.

WikiLeaks adlı sitenin kurucusu olan Julian Assange, 2010 yılında ABD'nin de aralarında olduğu çok sayıda ülkeye ait binlerce gizli belge, yazışma ve askeri raporu internet üzerinden yayınlamıştı.

AFP/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Milyonlarca kişi küresel iklim koruma eyleminde buluşuyorMilyonlarca kişi küresel iklim koruma eyleminde buluşuyor
ABD'den Julian Assange'a 17 yeni suçlamaABD'den Julian Assange'a 17 yeni suçlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Dünya diken üstünde! Korkutan iddia için açıklama geldi

Dünya diken üstünde! Korkutan iddia için açıklama geldi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trump, Twitter'dan ateş püskürdü: İran savaşmak istiyorsa...

Trump, Twitter'dan ateş püskürdü: İran savaşmak istiyorsa...

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den Julian Assange'a 17 yeni suçlama

ABD'den Julian Assange'a 17 yeni suçlama

FBI üst düzey yetkilisi: ABD'deki beyaz ırkçılık saldırılarında ciddi artış yaşanıyor

FBI'dan korkutan açıklama! Büyüyen ve endişe uyandıran tehdit...

İran'dan ABD'ye tehdit: Toprağımız bombalansa da...

İran'dan ABD'ye tehdit: Toprağımız bombalansa da...

Dünya diken üstünde! Korkutan iddia için açıklama geldi

Dünya diken üstünde! Korkutan iddia için açıklama geldi

İngiltere'de alarm!

İngiltere'de alarm!

Suudi Arabistan'ın İslam alimlerini idama hazırlandığı iddiası

Suudi Arabistan'ın İslam alimlerini idama hazırlandığı iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.