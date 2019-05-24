ABD'den Assange'a 17 yeni suçlama

Assange, 2010 yılında askeri ve diplomatik belgeleri yayınlayarak ABD Casusluk Yasası'nı ihlal etmekle suçlanıyor.Geçen ay Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nden çıkarılarak tutuklanan 47 yaşındaki Julian Assange'a ABD Adalet Bakanlığı tarafından 17 yeni suçlama yöneltildi. "Casusluk Yasası"na dayandırılan yeni suçlamalar arasında eski askeri istihbarat analisti Chelsea Manning ile birlikte gizli belgeleri çalmak ve belgelerde ismi geçen çok gizli kaynakların ismini yayınlamak da yer alıyor.

Assange'a yöneltilen suçlamalarda Assange'ın, "Manning'in sızdırdığı belgeleri alan bir yayıncı olduğu ve bunun ABD Anayasası'nda garanti altına alınan basın özgürlüğü kapsamına girdiği" yönündeki savunması ise reddediliyor.

Adalet Bakanlığı'nın düzenlediği yeni iddianamede Assange, Manning ile aktif olarak yüzbinlerce gizli dokümanı çalmak için komplo düzenlemekle suçlanıyor ve "bu bilgilerin ABD'ye zarar vermek ya da yabancı bir devlete fayda sağlamak üzere kullanıldığına inanıldığı" belirtiliyor.