ABD'den Assange'a Chelsea Manning ile gizli anlaşma suçlaması

WASHINGTON (AA) - ABD Adalet Bakanlığı, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'a, ABD'de Wikileaks'e belge sızdırdığı için casusluktan 35 yıl hapis cezasına çarptırılan Chelsea Manning ile gizli anlaşma yapma suçlaması yöneltti.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün Londra'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Assange'ın "ABD tarihindeki en büyük gizli bilgi hırsızlığı" olayında rol aldığı belirtildi.

Açıklamada, Wikileaks kurucusuna yönelik suçlamalara ilişkin, "Assange, ABD ordusunun eski bir istihbarat analizcisi olan Manning ile ABD Savunma Bakanlığında, hükümetin gizli belge ve iletişim için kullandığı SIPRNet adlı sisteme bağlı bilgisayarların şifrelerine ulaşmak üzere gizli anlaşma yaptı." ifadelerine yer verildi.

Assange'ın Manning ile Wikileaks'e gizli kayıtların aktarılması için telefon görüşmeleri yaptığı aktarılan açıklamada bu görüşmeler esnasında Assange'ın kendisine daha fazla bilgi sağlaması için Manning'i cesaretlendirdiği iddia edildi.

Açıklamada Assange'ın ABD'ye iade sürecinin Adalet Bakanlığına bağlı Uluslararası İlişkiler Ofisince yürütüleceği belirtildi.