ABD'den Asya'ya füze konuşlandırma planı

Füzelerin hangi ülkeye yerleştirileceği henüz belirsiz.Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Çin'in bölgedeki etkinliğine karşı Asya'da, konvansiyonel orta menzilli füze bataryaları konuşlandırmak istiyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanı Mike Esper, hükümet olarak bu projeyi mümkün olan en kısa zamanda hayata geçirmek istediklerini dile getirdi.

Avusturalya'nın Sidney kentinde gerçekleştireceği temaslar öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Esper, füzelerin yerleştirilmesi konusunda net bir takvim vermekten kaçındı. Esper, "Birkaç ay içerisinde olmasını tercih ederim ama bu tarz şeyler beklediğinizden uzun sürüyor" dedi. Esper, füzelerin nereye yerleştirileceği konusunda bir açıklama yapmadı. Ancak ABD'nin pratikte Büyük Okyanus'ta yer alan Guam'a konvansiyonel füzeler yerleştirebileceği belirtiliyor.

ABD'nin INF anlaşmasından çekilmesinin ardından silahlanma yarışı başlayacağı yönündeki endişeleri de değerlendiren Esper, "Bir silah yarışı görmüyorum, hem Avrupa sahnesi hem de burası için gerekli olan önlemler aldığımızı görüyorum" diye konuştu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de dün yaptığı açıklamada "Biz Rusya'ya uymayacağız. Yeni bir silahlanma yarışı istemiyoruz" demişti.