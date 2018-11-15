ABD’den Avrupa’ya İran’la Ticaret Uyarısı

ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, Avrupa Birliği’nin (AB) İran’la petrol ticaretini sürdürebilmek için kurmaya çalıştığı “Özel Amaçlı Araç” adlı sistemin İran’a uygulanan yaptırımlardan etkilenme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Brian Hook, gazetecilere yaptığı açıklamada “AB’nin Özel Amaçlı Araç denilen sistemi kurma çabasının AB başkentlerinde endişeyle karşılanması sürpriz değil” ifadelerini kullandı. AB, bu sistemin merkezi olacak ev sahibi ülkenin İran yaptırımlarından etkilenmesinden endişe ediyor. Bu nedenle henüz bir merkez bulunamadı.

Hook, “Avrupa Bankaları ve Avrupalı şirketler bu zorba ve vahşi rejime karşı sert şekilde yaptırım uygulayacağımızı biliyor. Büyük Avrupa şirketleri her zaman İran pazarındansa ABD’yi tercih edecektir” dedi.

“Özel Amaçlı Araç” adlı sistem, İran petrol ve doğalgazının AB ürünleriyle takas edileceği bir takas odası olarak algılanıyor. Böylece ABD’nin İran yaptırımlarının etrafından dolaşılması öngörülüyor.

Bu hafta Reuters haber ajansına konuşan altı diplomata göre Brüksel sistemin bu ay resmen kurulmasını ancak gelecek yıldan itibaren işler hale gelmesini umuyordu. Ancak sisteme ev sahibi olacak ülke bulunamadı.

