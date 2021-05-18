ABD’den Azeri ve Ermeni Liderlere Çağrı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ermenistan ve Azerbaycan liderleriyle ayrı ayrı telefonda görüştü. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Sullivan’ın iki ülke arasında son zamanlarda yaşanan gerginliklerden duyduğu endişeyi dile getirdiği belirtildi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı’nın, ABD'nin Güney Kafkasya'da barış, güvenlik ve refaha olan bağlılığını ilettiği belirtilen açıklamada ‘’Sayın Sullivan Ermenistan ile Azerbaycan arasında son dönemde yaşanan gerginliklerden duyduğu endişeyi dile getirdi ve çizilmemiş sınırlara yakın askeri hareketlerin sorumsuz ve kışkırtıcı olduğunu vurguladı. İki taraf arasında devam eden iletişimi ve her iki liderin de bu sorunu barışçıl yollarla çözmedeki kararlılığını memnuniyetle karşıladı’’ denildi.

Açıklamaya göre Sullivan ayrıca, iki ülkenin uluslararası sınırlarının çizilmesinde resmi görüşmeler yapması gereğinin de altını çizdi ve ABD'nin ikili görüşme yoluyla ve Minsk Grup Eş Başkanı olarak bölgesel uzlaşmaya varma taahhüdünü iletti.

Ermenistan, Azerbaycan ordusunun kendi topraklarına girdiği iddiasında bulunarak bu konuda bir soruşturma başlattı. Ermenistan ayrıca Azeri askerlerine müdahale ederek ilerleyişi ve sınır ihlalini durdurduğunu öne sürdü.

Azerbaycan tarafıysa bu iddiaları reddediyor ve kendisinin sınır bölgesindeki güvenliğini arttırıcı faaliyetlerde bulunduğunu ifade ediyor.

