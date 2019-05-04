HABER

ABD'den BAE ve Bahreyn'e 6 milyar dolarlık silah satışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 02:49 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'e yaklaşık 6 milyar dolarlık silah satışına onay verdi - Üç ayrı paket halinde onaylanan satışlar, BAE ile Bahreyn'in Patriot füze sistemleri almasını öngörüyor - Bahreyn ayrıca F-16 uçaklarına ilave silah sistemleri de satın alıyor

WASHINGTON (AA) - ABD yönetiminin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'e toplam yaklaşık 6 milyar dolarlık silah satışına onay verdiği bildirildi.

Pentagon'a bağlı ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), ABD Dışişleri Bakanlığının söz konusu muhtemel silah satışlarına onay verdiği konusunda Kongreyi bilgilendirdi.

Üç ayrı paket halinde onaylanan silah satışlarının her biri için Kongreye ayrı birer mektup gönderen ajans, BAE ve Bahreyn'e toplamda 5 milyar 958 milyon dolarlık silah satışına onay verildiğini bildirdi.

Buna göre, Bahreyn'in, 2 milyar 478 milyon dolar karşılığında Patriot füze sistemleri ile bu sistemlere entegre ekipmanları alması öngörülüyor. Bu paket içerisinde uçakları ve seyir füzelerini vurabilen 36 adet Patriot MIM-104E model güdümlü füze satışının yer aldığı kaydedildi.

Bahreyn'in ayrıca hava filosunda bulundurduğu F-16'larda kullanılmak üzere 750 milyon dolar değerinde ilave silah sistemleri alacağı ifade edildi. Bu paketin içinde ise 32 adet AIM-9X füzesi, 20 adet AGM-84 Block II Harpoon füzesi ve 100 adet de GBU-39 yer alıyor.

BAE'nin ise yine Patriot füze sistemleri ve bu sistemlere entegre ilave ekipmanları 2 milyar 730 milyon dolar karşılığında alması öngörülüyor.

Bahreyn ve BAE için satışı onaylanan silahları, Amerikan Raytheon ve Lockheed Martin firmaları üretiyor.

ABD yönetimi, geçen ay da Suudi Arabistan'a 2.4 milyar dolarlık THAAD (Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi) füzeleri satmıştı.

PARTNERİşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...İşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...
Tuğçe Kandemir hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattıTuğçe Kandemir hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı
Cinayet şüphelisi, arama çalışmalarına yardım istemişCinayet şüphelisi, arama çalışmalarına yardım istemiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Bahreyn Birleşik Arap Emirlikleri Pentagon

En Çok Okunan Haberler

AK Parti İl Başkanı istifa etti!

AK Parti İl Başkanı istifa etti!

Nesrin Cavadzade sevilen diziye transfer oldu! Dengeleri değiştirecek

Nesrin Cavadzade sevilen diziye transfer oldu! Dengeleri değiştirecek

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

Ekrem İmamoğlu müjdeyi sosyal medyadan duyurdu! Ulaşım ve su indirimi talimatı

Ekrem İmamoğlu müjdeyi sosyal medyadan duyurdu! Ulaşım ve su indirimi talimatı

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cinayet şüphelisi, kuzenini arama çalışmaları için yardım istemiş

Cinayet zanlısı, arama çalışmalarına yardım istemiş

Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

MHP MYK üyeleri kaza yaptı! Yaralılar var

MHP MYK üyeleri kaza yaptı! Yaralılar var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kayıp Buse için 100'üncü günde gıyabi cenaze namazı! En acı veda

En acı veda! Yıkıldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.