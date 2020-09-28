ABD’den Bağdat Büyükelçiliğini Kapatma Tehdidi

Bununla birlikte, ABD’nin yurt dışında görev yapan personelinin tehdit edilmesine izin vermeyeceğini vurgulayan sözcü, “Hukuk tanımaz İran destekli milislerin eylemlerinin Irak’ın istikrarına başlı başına en büyük engel oluşturduğu yönündeki görüşümüzü daha önce dile getirmiştik. İran destekli grupların büyükelçiliğimize roketler fırlatması, Amerikalılar’a ve diğer diplomatlara saldırması ve Irak’ta hukuk ve düzeni tehdit etmesi kabul edilemez” dedi.

Pompeo kamuoyuna açık bir ortamda bu uyarısını dile getirmezken, Dışişleri Bakanlığı’nın bir sözcüsü de bakanın yabancı liderlerle diyalogları hakkında yorum yapmayı reddetti.

Medyada Amerikalı ve Iraklı yetkililerin sözlerine dayandırılarak verilen haberlere göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo son günlerde Iraklı liderleri, ABD’ye ait askeri ve diplomatik tesislere karşı saldırıları durdurmak için çaba göstermemeleri halinde büyükelçiliğin kapanacağı yönünde uyardı.

ABD daha önce de Irak’tan bu konuda harekete geçmesini istemişti. Amerikan yönetiminden Ocak ayında yapılan açıklamada, Irak’ın ülkedeki Amerikan diplomatik tesislerini koruma yükümlülüğüne sahip olduğu vurgulanmıştı.

ABD Ocak ayı başında İranlı general Kasım Süleymani’yi Bağdat havaalanı yakınlarında düzenlediği bir operasyonda öldürmüştü. Bazı Iraklı milletvekilleri ABD’nin bu adımına Irak’ın egemenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle tepki göstermiş ve hükümete ülkedeki ABD askerlerini sınır dışı etmeye çağırmıştı. Ülkede ayrıca, ABD karşıtı protesto gösterileri düzenlenmişti.

ABD askerleri, IŞİD militanlarına karşı Irak askerlerine danışmanlık vermek ve yardım sağlamak için bu ülkede bulunuyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon bu ay başında yaptığı açıklamada, Irak’taki Amerikan askerlerinin sayısının 5.200’den 3.000’e düşürüleceğini belirtmişti.

