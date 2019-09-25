HABER

ABD'den Bangladeş'in Arakanlı Müslümanlara desteğine övgü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 23:27 | Son Güncelleme

ABD'den Bangladeş'in Arakanlı Müslümanlara desteğine övgü

ABD'nin Dakka Büyükelçisi Earl Miller, Bangladeş'in, ülkeye sığınan Arakanlı Müslümanlara verdiği desteğin dünyaya örnek olduğunu belirtti.

Miller, sosyal medyada paylaşılan video yayınında, "Yüz binlerce Bangladeşlinin, mültecilere ev sahipliği yapmak için kalplerini açması önemli. Bangladeş hükümetinin, Arakanlı Müslümanlara güvenli bölge sağlamak için sınırlarını açması önemli." dedi.

Bangladeş hükümetinin ve halkının, ülkeye sığınan Arakanlı Müslümanlara karşı cömertliği, merhameti ve insaniyete duyduğu saygı ve takdiri dile getiren Miller, "Bu kriz karşısında gösterdiğiniz tepki dünyaya örnek oldu." ifadesini kullandı.

Miller konuşmasında, sivil toplum kuruluşlarının ve uluslararası bağışçı toplumun, Arakanlıların devam eden sıkıntılarını Bangladeş hükümetiyle birlikte ele almasının önemini de vurguladı.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik girişimine yol açacağı endişesi taşıyor.

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı!Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı!
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD'nin Dakka Büyükelçisi Earl Miller Arakanlı Müslüman

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziosmanpaşa'da feci kaza! Yaralılar var

Gaziosmanpaşa'da feci kaza! Yaralılar var

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 25 Eylül 2019 Şans Topu sonuçları sorgula

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı!

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 25 Eylül 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

New York'ta Türk ailenin evi kundaklandı

New York'ta Türk ailenin evi kundaklandı

Seyir halindeki lüks araç alev alev yandı

Seyir halindeki lüks araç alev alev yandı

6 bin tavuk ölüsünün bulunduğu mahalle karantinaya alındı

Binlerce tavuk ölü bulunmuştu! Mahalle karantinaya alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.