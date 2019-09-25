ABD'den Bangladeş'in Arakanlı Müslümanlara desteğine övgü

ABD'nin Dakka Büyükelçisi Earl Miller, Bangladeş'in, ülkeye sığınan Arakanlı Müslümanlara verdiği desteğin dünyaya örnek olduğunu belirtti.

Miller, sosyal medyada paylaşılan video yayınında, "Yüz binlerce Bangladeşlinin, mültecilere ev sahipliği yapmak için kalplerini açması önemli. Bangladeş hükümetinin, Arakanlı Müslümanlara güvenli bölge sağlamak için sınırlarını açması önemli." dedi.

Bangladeş hükümetinin ve halkının, ülkeye sığınan Arakanlı Müslümanlara karşı cömertliği, merhameti ve insaniyete duyduğu saygı ve takdiri dile getiren Miller, "Bu kriz karşısında gösterdiğiniz tepki dünyaya örnek oldu." ifadesini kullandı.

Miller konuşmasında, sivil toplum kuruluşlarının ve uluslararası bağışçı toplumun, Arakanlıların devam eden sıkıntılarını Bangladeş hükümetiyle birlikte ele almasının önemini de vurguladı.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.