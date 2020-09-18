ABD’den Beklenen Tiktok Yasağı Geldi

Yasak kapsamında, Amerikalılar bu uygulamaları mobil uygulama mağazalarından indiremeyecek. Söz konusu yasak yalnızca uygulamaları yeni indirecek olanları ve uygulamayla ilgili güncellemeleri etkiliyor.

Ticaret Bakanı Ross, “Başkan’ın talimatı doğrultusunda Çin’in Amerikan vatandaşlarının kişisel verilerini kötü niyetli şekilde toplamasıyla mücadele kapsamında, ulusal değerlerimizi, demokratik kurallara dayanan normlarımızı ve ABD yasalarının ve düzenlemelerinin güçlü bir şekilde uygulanmasını savunarak önemli bir adım attık” dedi.

ABD, ulusal güvenlik ve veri güvenliği gerekçesiyle, Çin şirketine bağlı olan video paylaşım platformu TikTok ve WeChat uygulamalarını Pazar gününden itibaren yasaklıyor.

Açıklanan yasak kararının özellikle TikTok için beklendiği kadar sert olmadığı, TikTok’un bağlı olduğu ByteDance adlı şirkete ABD’deki operasyonlarının geleceğini belirleyecek bir anlaşmaya varması için zaman tanındığı yorumları yapılıyor.

Sosyal medya mesajlaşma ve elektronik ödeme platformu WeChat ise daha kapsamlı kısıtlamalarla karşı karşıya. Mevcut TikTok kullanıcıları ise 12 Kasım’a kadar pek bir değişiklik gözlemlemeyecek. 12 Kasım tarihinde teknik bazı işlemlere getirilecek kısıtlamaların uygulamanın işlevini etkilemesi bekleniyor.

ByteDance şirketinin Oracle ile kullanıcı verilerinin güvenliğine ilişkin bir anlaşmaya varması halinde, Başkan Donald Trump bu uygulamalara getirilen yasaklarda geri adım atabilir.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya TikTok yasağının geri dönüşü olmayan bir adım olup olmadığı soruldu. Pompeo, “Sunulan tekliflerin ayrıntıları hakkında konuşamam. Ama şunu söyleyebilirim. Burada hedefimiz çok net. Amerikalılar’ın bilgilerini ve verilerini korumak ve bu verilerin Çin Komünist Partisi’nin eline geçmesini engellemek. Teklifi ve bu amaçlarımıza başarılı şekilde ulaşıp ulaşamayacağımızı değerlendirirken kriterimiz bu. Bu durumda özel sektörün Amerikan halkını koruyan bu adımı uygulamasına izin vereceğiz” şeklinde konuştu.