HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'den Belarus'a Yaptırım Planı

ABD'den Belarus'a Yaptırım Planı

09.09.2020 20:38 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerika ve diğer ülkelerin Belarus hükümetine yaptırım uygulamayı değerlendirdiklerini söyledi

ABD'den Belarus'a Yaptırım Planı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Belarus hükümetinin muhalif aktivist Maria Kolesnikova’yı sınır dışı etme girişimini eleştirerek Amerika ve diğer ülkelerin Belarus hükümetine yaptırım uygulamayı değerlendirdiklerini söyledi.

Pompeo Salı günü yaptığı açıklamada, “Belarus yetkililerinin meşru olmayan şiddet ve baskıları, polislerin barışçı protestoculara gün ortasında saldırması, 6 Eylül’de yüzlerce kişinin gözaltına alınması ve adam kaçırma olaylarının arttığı yönündeki haberler karşısında liderlerini özgür ve adil bir seçimle belirleme hakkını barışçı bir şekilde talep eden Kalesnikava ve Belarus halkının cesaretini takdir ediyoruz” dedi.

Pompeo, olası yaptırımların amacının “Belarus’ta insan hakları ihlali ve baskılarda rol alanların sorumlu tutulmalarını sağlamak” olduğunu belirtti.

Muhalif hareketin üyelerinden Kolesnikova’yla birlikte Anton Rodnenkov ve Ivan Kravtsov Pazartesi günü gözaltına alınarak Salı günü Belarus ile Ukrayna sınırına götürüldüler. Sınırdışı edilmeye karşı çıkan Kolesnikova, Ukrayna’ya geçişini önlemek için pasaportunu yırttı. Bu şekilde sınırdışı edilmesini engelleyen Kolesnikova Belarus’ta tutuluyor.

Rodnenkov ve Kravtsov ise Ukrayna’da.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir basın toplantısında konuşan Rodnenkov, Kolesnikova’nın sınıra götürüldükleri araçta gösterdiği tepkisiyle ilgili olarak, “Hiçbir yere gitmeyeceğini haykırıyordu. Araçta otururken ön koltukta pasaportunu gördü ve alıp küçük parçalara bölerek yırttı. Sonra bu parçaları buruşturup camdan dışarı fırlattı. Sonra da aracın kapısını açıp indi ve Belarus sınırına geri yürüdü.”

BM’den açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sözcüsü de Belarus’taki siyasi krizle ilgili bir açıklama yayınladı ve “barışçı protestoculara karşı güç kullanıldığı ve sivil toplumdaki muhalif aktivistlere yönelik baskılarla ilgili haberlerin” endişe yarattığını belirtti.

Belarus’ta 9 Ağustos’taki seçimlerin ardından, ülkede uzun süredir liderlik koltuğunda oturan Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko’nun yeniden seçimin galibi ilan edilmesinin ardından ülkedeki muhalif partilerin yanı sıra Amerika ve Avrupa Birliği de seçimlerin adil olmadığı ve sonuçların hileli olduğunu ileri sürdü.

Seçim sonuçlarının sahte olduğunu savunan binlerce Belaruslu da büyük protestolar düzenlerken, 7 binden fazla protestocunun gözaltına alındığı belirtiliyor. Polisin sert müdahalesi sonucu en az dört protestocunun yaşamını yitirdiği, gözaltına alınanlaraysa işkence yapıldığı iddiaları da gündemde.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Anne-kız bir arada! Anne-kız bir arada!
İtalya'da Kovid-19 salgınında yeni vaka sayıları binin üstünde seyrediyorİtalya'da Kovid-19 salgınında yeni vaka sayıları binin üstünde seyrediyor
Eylül ayında hangi balık yenir?Eylül ayında hangi balık yenir?
En Çok Okunan Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!
Kan donduran olay! Uzman Çavuş sokak ortasında intihar etti
Kan donduran olay! Uzman Çavuş sokak ortasında intihar etti
Müge Anlı'da kahreden olay! Aleyna Çakır olayında gözyaşları sel oldu
Müge Anlı'da kahreden olay! Aleyna Çakır olayında gözyaşları sel oldu
İkinci el araç alacaklara önemli uyarı! Kilometreyi mile çevirip dolandırarak araç satıyorlar
İkinci el araç alacaklara önemli uyarı! Kilometreyi mile çevirip dolandırarak araç satıyorlar
Koronadan korunmada yeni yöntem geliyor
Koronadan korunmada yeni yöntem geliyor
Bakan Selçuk 81 ilin Milli Eğitim Müdürü ile görüştü
Bakan Selçuk 81 ilin Milli Eğitim Müdürü ile görüştü
İlginizi Çekebilir
DSÖ'den 'koronavirüs aşısı' açıklaması
DSÖ'den 'koronavirüs aşısı' açıklaması
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Macron, Hz. Muhammed'e yönelik hadsiz karikatürleri kınamayacak!
Macron, Hz. Muhammed'e yönelik hadsiz karikatürleri kınamayacak!
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Diğer Haberler
Almanya'dan flaş seyahat kararı!
Almanya'dan flaş seyahat kararı!
Çin’de yolda bozulan araca kamyon çarptı! Sürücü aracın tavanına uçtu
Feci kaza! Aracın tavanına uçtu
Rus savaş uçağı, ABD ve İsveç keşif uçaklarını böyle engelledi
Rus savaş uçağı, ABD ve İsveç keşif uçaklarını böyle engelledi
BM'den küresel sıcaklık uyarısı: Tehlikeli seviyelere ulaşabilir
Küresel sıcaklık uyarısı: Tehlikeli seviyelere ulaşabilir
Beyaz Saray'dan Trump'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesine ilişkin açıklama:
Trump'ın Nobel'e aday gösterilmesiyle ilgili açıklama
Cinsiyetini değiştirdi, Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi
Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.