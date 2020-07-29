ABD’den Beşar Esat’ın Oğlu ve Suriyeli Yetkililere Yaptırım

ABD, Suriye hükümetine mali desteğin önünü kesme amacıyla bir dizi Suriyeli yetkili ve kuruluşa yeni yaptırımlar açıkladı. Washington, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat yaklaşık 10 yıldır süren iç savaşın müzakereyle sona erdirilmesini desteklemediği sürece, hükümetiyle iş yapan herkesi de kara listeye alabileceği uyarısında bulundu.

Yaptırım listesine alınanlar arasında Beşar Esat’ın oğlu Hafız Esat ve Suriye Arap Ordusu'na bağlı 1. Kolordu da var. Bunların dışında 3 yetkili ve 9 kuruluş daha listede yer alıyor. Üst düzey bir Amerikalı yetkili, listedekileri Suriye hükümetinin “terör kampanyasına” mali destek sağlamakla suçladı.

Yeni yaptırımlarla ilgili gazetecilere açıklama yapan Amerikalı yetkili, “Esat rejimini destekleyen kişi ve kuruluşlara istikrarlı ve sağlam şekilde yaptırımlar getirilmesi, rejim ve ortakları savaşın barışcı siyasi çözümüne engel olmaya son verene kadar sürecek” dedi.

Caesar Suriye Sivil Koruma Yasası ve diğer bazı tedbirler altındaki yaptırımlar, Beşar Esat’ın yaklaşık 10 yıldır süren savaşın ardından giderek daha da derinleşen ekonomik krizle boğuştuğu bir dönemde uygulanıyor.