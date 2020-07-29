ABD’den Beşar Esat’ın Oğlu ve Suriyeli Yetkililere Yaptırım

ABD, Suriye hükümetine mali desteğin önünü kesme amacıyla bir dizi Suriyeli yetkili ve kuruluşa yeni yaptırımlar açıkladı. Washington, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat yaklaşık 10 yıldır süren iç savaşın müzakereyle sona erdirilmesini desteklemediği sürece, hükümetiyle iş yapan herkesi de kara listeye alabileceği uyarısında bulundu.
Yaptırım listesine alınanlar arasında Beşar Esat’ın oğlu Hafız Esat ve Suriye Arap Ordusu'na bağlı 1. Kolordu da var. Bunların dışında 3 yetkili ve 9 kuruluş daha listede yer alıyor. Üst düzey bir Amerikalı yetkili, listedekileri Suriye hükümetinin “terör kampanyasına” mali destek sağlamakla suçladı.
Yeni yaptırımlarla ilgili gazetecilere açıklama yapan Amerikalı yetkili, “Esat rejimini destekleyen kişi ve kuruluşlara istikrarlı ve sağlam şekilde yaptırımlar getirilmesi, rejim ve ortakları savaşın barışcı siyasi çözümüne engel olmaya son verene kadar sürecek” dedi.
Caesar Suriye Sivil Koruma Yasası ve diğer bazı tedbirler altındaki yaptırımlar, Beşar Esat’ın yaklaşık 10 yıldır süren savaşın ardından giderek daha da derinleşen ekonomik krizle boğuştuğu bir dönemde uygulanıyor.
Washington, Caesar yasası altında ikinci kez Suriye’ye karşı yaptırımlar getiriyor. Başkan Donald Trump’ın geçen yıl Aralık ayında imzaladığı yasa, “Esat rejiminin Suriye halkına karşı zulmüne bir yandan yardım ve mali destek sağlamayı sürdüren, diğer yandan da kendilerini daha da zenginleştiren kötü aktörleri caydırmayı amaçlıyor.’’
Yeni yaptırımlar daha fazla sektörü kapsıyor
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yazılı açıklamasında, “Esat’ın lüzumsuz, zalim savaşının sona ermesinin zamanı geldi. Yaptırım kampanyamızın en öncelikli amacı da bu” ifadesini kullandı.
ABD ve Avrupa Birliği bugüne kadar Suriye hükümetinin yanı sıra yüzlerce şirket ve kişinin de mal varlıklarını daha önce dondurmuştu.
Washington, ABD’den Suriye’ye ihracatı, yatırımları, petrol ve hidrokarbon ürünleri ile ilgili işlemleri yasaklamıştı.
ABD’nin yeni yaptırımları ise çok daha fazla sektörü kapsıyor ve hangi milletten olduklarına bakılmaksınız Suriye’yle iş yapanların da mal varlıklarının dondurulması uyarısını içeriyor. Düzenleme, Esat’ı destekleyen Rusya ve İran’dan kuruluşlarla iş yapanları da hedef alıyor.