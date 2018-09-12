WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Esed rejimi ve Rusya'nın, Suriye'de "Beyaz Baretliler" olarak bilinen sivil savunma ve insani yardım kuruluşunu büyük bir dezenformasyon kampanyasıyla suçlayarak gönüllülerini risk altında bıraktığını söyledi.

Sözcü Nauert, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Nauert, "Beyaz Baretliler binlerce insanın hayatını kurtarmış ve kurtarmaya devam eden insani bir yardım kuruluşudur. Birçoğunuz onların iyi çalışmalar yaptığını ve yapmakta olduğunu biliyor." dedi.

Ayrıca Nauert, ABD ve uluslararası toplumun Beyaz Baretliler'in kahramanlık çalışmalarını desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Rusya ve Esed rejimi, Suriye'de yapılan kimyasal saldırıların Beyaz Baretliler tarafından hazırlandığını iddia etmiş, en son rejim güçleri tarafından İdlib kentine yapılan hava saldırıları nedeniyle bölgeye yardıma giden kurtarma gönüllülerini bombalamıştı.

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Nauert, basın toplantısında, İran tarafından tutuklanan ABD vatandaşlarının serbest bırakılması için Tahran yönetimine çağrı yaptı.