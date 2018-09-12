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ABD'den "Beyaz Baretliler" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 02:23 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert: - "Beyaz Baretliler binlerce insanın hayatını kurtarmış ve kurtarmaya devam eden insani bir yardım kuruluşudur"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Esed rejimi ve Rusya'nın, Suriye'de "Beyaz Baretliler" olarak bilinen sivil savunma ve insani yardım kuruluşunu büyük bir dezenformasyon kampanyasıyla suçlayarak gönüllülerini risk altında bıraktığını söyledi.

Sözcü Nauert, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Nauert, "Beyaz Baretliler binlerce insanın hayatını kurtarmış ve kurtarmaya devam eden insani bir yardım kuruluşudur. Birçoğunuz onların iyi çalışmalar yaptığını ve yapmakta olduğunu biliyor." dedi.

Ayrıca Nauert, ABD ve uluslararası toplumun Beyaz Baretliler'in kahramanlık çalışmalarını desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Rusya ve Esed rejimi, Suriye'de yapılan kimyasal saldırıların Beyaz Baretliler tarafından hazırlandığını iddia etmiş, en son rejim güçleri tarafından İdlib kentine yapılan hava saldırıları nedeniyle bölgeye yardıma giden kurtarma gönüllülerini bombalamıştı.

- Mısır'daki toplu idam kararları

Nauert, basın toplantısında, İran tarafından tutuklanan ABD vatandaşlarının serbest bırakılması için Tahran yönetimine çağrı yaptı.

Bunun üzerine Nauert'e, Mısır'da, bu ülke kökenli Amerikan vatandaşı Moustafa Kassem'in de aralarında olduğu birçok kişi hakkında idam ve uzun süreli hapis cezası kararları verilmesini soruldu.

Kassem'in tutuklanması ve verilen cezadan derin endişe duyduklarını dile getiren Nauert, ABD hükümetince Mısırlı yetkililerle bu konunun konuşulduğunu ifade etti.

Mısır mahkemesi aralarında şehit Esma'nın babası Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticilerinden Muhammed el-Biltaci'nin de bulunduğu 75 kişi hakkında idam kararı vermişti.

Kassem ise Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi hükümetini devirmeye çalıştığı suçlamasıyla geçen cumartesi 15 yıl hapse mahkum edilmişti.

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