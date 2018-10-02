ABD'den Birleşmiş Milletler'deki eşcinsel çalışanların hayat arkadaşlarına sınır dışı tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, merkezi New York'ta bulunan Birleşmiş Milletler'de (BM) görevli olan eşcinsel diplomatların partnerlerine tanınan vize istisnasını kaldırdı.

Bu hafta başında yürürlüğe giren yeni değişiklik ile Aralık ayına kadar evlenmeyen eşcinsel çiftlerin hayat arkadaşlarının oturma izinleri iptal edilecek.

Foreign Policy dergisi, en az 10 BM çalışanının hayat arkadaşının bu kapsamda ABD'de bulunduğunu ve eğer çiftler 3 ay içinde evlenmez ise söz konusu kişinin sınır dışı edileceğini aktardı.

Değiştirilen vize politikası ile bu konumda bulunan BM çalışanlarının oldukça sıkıntılı bir sürece gireceği endişesi dile getiriliyor.

BM içinde LGBT (lezbiyen, gay, biseksüel ve transgender) çalışanların haklarını savunan UN Globe grubu, yapılan vize değişikliğini "talihsizlik" olarak değerlendirdi.

10 ülkede eşcinsel ilişki idam cezası kapsamında

UN Globe yaptığı açıklamada, "Söz konusu evlilik olduğunda, eşcinsel çiftlerin, heteroseksüel çiftlere göre seçenekleri çok daha sınırlı" mesajını vererek, bu kapsamdaki çalışanlara bir an önce evlenmeleri çağrısını yaptı.