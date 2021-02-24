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ABD’den BM İnsan Hakları Konseyi’ne Dönüş Çabası

24.02.2021 17:57 | Son Güncelleme:
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ABD’den BM İnsan Hakları Konseyi’ne Dönüş Çabası

Dışişleri Bakanı Blinken, ABD’nin, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne bu yılki seçimler sırasında yeniden katılmanın yollarını arayacağını söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerika'nın, bu yıl içinde yapılacak seçimlerde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne yeniden katılmanın yollarını arayacağını söyledi.

Çarşamba günü bir video kaydıyla konseye seslenen Blinken, "Birleşmiş Milletler üyesi tüm ülkelere, İnsan Hakları Konseyi'ne yeniden katılmak üzere verdiğimiz teklife destek vermeleri çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Blinken, konseye yeniden katılıncaya kadar Amerika'nın dünya genelindeki insan hakları ihlallerini yakından takip edeceğini ve ihlallere itirazını yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğini belirtti.

Üyeler, 47 sandalyeli konseyde üçer yıllık dönemler çerçevesinde görev yapıyor. Dışişleri Bakanı Blinken, Amerika'nın 2022-2024 dönemi için konseyde sandalye elde etmeye çalışacağını kaydetti.

Amerika, eski Başkan Donald Trump döneminde, İsrail'i haksız yere hedef aldığı ve insan hakları ihlallerinde bulunan ülkelere üyelik fırsatı tanıdığı gerekçesiyle BM İnsan Hakları Konseyi'nden çekilmişti.

Blinken, "Dünya ile yeniden ilişki içine girdiğimiz bu dönemde İnsan Hakları Konseyi'ni İsrail’e karşı tutumu dahil, işleyiş biçimini mercek altına almaya çağırıyoruz” dedi.

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