CENEVRE (AA) - ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, BM Bağımsız Uluslararası Araştırma Komisyonunun, ABD'nin Suriye'de savaş suçu işlemiş olabileceğine ilişkin raporunu değerlendirerek, "Her askeri harekata son derece özen gösteriyoruz. O komisyonun bulgularını kabul etmiyoruz." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde, Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan, İngiltere ve ABD'den üst düzey diplomatlarla istişare toplantısında bir araya geldi.

BM'nin "küçük grup" olarak adlandırdığı ülkelerle yaptığı toplantının ardından kısa açıklama yapan Pedersen, "New York'ta, Washington'da, Tahran'da, Ankara'da ve tabii ki Moskova'daki Rus arkadaşlarımla yaptığım yoğun müzakerelerin ardından 'küçük grup' üyeleriyle de çok iyi ve yapıcı istişareler yaptım." dedi.

Pedersen, İdlib'deki sivillerin durumundan derin endişe duyduğunu vurgulayarak, Suriye'de Anayasa Komisyonu'nun kurulması ve siyasi sürecin başlatılmasının ayrıca önem arz ettiğini vurguladı.