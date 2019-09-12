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ABD'den "BM'nin savaş suçu" raporuna cevap

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 18:05 | Son Güncelleme

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: - "(ABD'nin Suriye'de savaş suçu işlemiş olabileceğine dair BM Komisyon raporu) Her askeri harekata son derece özen gösteriyoruz. O komisyonun bulgularını kabul etmiyoruz"

CENEVRE (AA) - ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, BM Bağımsız Uluslararası Araştırma Komisyonunun, ABD'nin Suriye'de savaş suçu işlemiş olabileceğine ilişkin raporunu değerlendirerek, "Her askeri harekata son derece özen gösteriyoruz. O komisyonun bulgularını kabul etmiyoruz." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde, Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan, İngiltere ve ABD'den üst düzey diplomatlarla istişare toplantısında bir araya geldi.

BM'nin "küçük grup" olarak adlandırdığı ülkelerle yaptığı toplantının ardından kısa açıklama yapan Pedersen, "New York'ta, Washington'da, Tahran'da, Ankara'da ve tabii ki Moskova'daki Rus arkadaşlarımla yaptığım yoğun müzakerelerin ardından 'küçük grup' üyeleriyle de çok iyi ve yapıcı istişareler yaptım." dedi.

Pedersen, İdlib'deki sivillerin durumundan derin endişe duyduğunu vurgulayarak, Suriye'de Anayasa Komisyonu'nun kurulması ve siyasi sürecin başlatılmasının ayrıca önem arz ettiğini vurguladı.

Pedersen'in ardından gazetecilerin karşısına çıkan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İdlib'deki sivillere yönelik devam eden şiddetli saldırılardan "herkesin dehşete düştüğünü" belirterek, "Bu (saldırılar) durmak zorunda." dedi.

Jeffrey, Suriye'deki savaşta "askeri bir çözüme" yer olmadığını ve ülkesinin askeri bir çözüm olmaması için çalıştığını söyledi.

- "O komisyonun bulgularını kabul etmiyoruz"

ABD'nin Suriye'de savaş suçu işlemiş olabileceği belirtilen ve dün yayımlanan BM raporuna ilişkin AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Jeffrey, "Her askeri harekata son derece özen gösteriyoruz. O komisyonun bulgularını kabul etmiyoruz." diye konuştu.

BM Bağımsız Uluslararası Araştırma Komisyonunun dün yayımladığı raporda, Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyonun sivil hedeflere yönelik saldırılarının savaş suçları kapsamına girebileceği vurgulanmıştı.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sürdürdüğü hava saldırılarında siviller ve askeri hedefleri ayırmak için gerekli önlemleri almadığının altı çizilen raporda, Komisyonun koalisyon güçlerinin saldırılarını doğrudan askeri bir hedefe yöneltmediğine dair makul gerekçeleri olduğu ifade edilmişti.

Raporda, Suriye’deki ABD öncülüğündeki koalisyonun hava saldırılarının pek çok sivilin ölümüne veya yaralanmasına neden olduğuna işaret edilerek, bu saldırıların savaş suçları dahilinde olabileceği belirtilmişti.

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