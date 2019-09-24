BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, "Birleşmiş Milletler'i (BM) dini özgürlükleri ve inançları kısıtlamak da dahil insan hakları ihlalleri konusunda Çin'i yakından soruşturma ve denetlemeye davet ediyoruz." dedi.

Sullivan, BM 74. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen "Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki İnsan Hakları Krizi" başlıklı etkinlikte konuşma yaptı.

ABD'nin, uluslararası kuruluşların ve BM organlarının yaptığı araştırmaların 1 milyondan fazla Uygur Türkünün Nisan 2017'den bu yana kamplarda tutulduğu sonucuna ulaştıklarını belirten Sullivan, "Bu kamplardaki ölüm olaylarına, zorla çalıştırma, işkenceye ve diğer zalimce, insanlık dışı, onur kırıcı muamelelere dair güvenilir bilgiler edindik." ifadesini kullandı.

Çin yönetiminin bu kampları "mesleki eğitim merkezi" olarak nitelendirdiğine işaret eden Sullivan, "Ancak bu kamplardaki tutuklular arasında başarılı doktorlar, akademisyenler, iş insanları, çocuklar ve yaşlılar da var. Bu kişilerin mesleki eğitime ihtiyacı yok. Doktorların hastalarını muayene etmeleri gerek. Profesörler makale yazmalı ve ders vermeli, çocuklar da okula gitmeli ve oyun oynamalı." değerlendirmesinde bulundu.