ABD’den Borusan’ın Vergi Muafiyeti Başvurusuna Ret

Reuters haber ajansı, Borusan’ın Amerika’daki yan şirketi Borusan Mannesmann’ın ABD makamlarına, gümrük muafiyeti için yaptığı başvurusunun geri çevrildiğini yazdı. Şirket, ABD Ticaret Bakanlığı’ndan yeni petrol kuyularını astarlamak için Türkiye’den yapacağı 11,5 santimetrelik çelik boru ithalatının gümrük vergilerinden muaf tutulmasını istemişti.
Aynı haberde, Ticaret Bakanlığı’nın Chevron’un petrol arama faaliyetlerinde kullanmak üzere Japonya’dan getirteceği 11,5 santimetrelik çelik boru ithalatı için yaptığı muafiyet başvurusuna ise onay verdiği kaydedildi.
Borusan’ın başvurusunun reddedilmesinde bazı ABD’li çelik üreticilerinin itirazının etkili olduğu kaydedildi. Bu üreticiler
aynı malzemeyi kendilerinin sağlayabileceğini iddia etti. Chevron’un başvurusunda ise bu tür bir itiraz gelmedi.
Trump yönetimi, ithal çeliğe yüzde 25’lik gümrük vergisi getirdiğinde ABD’de faaliyet gösteren şirketlere ihtiyaç duydukları metallerin iç pazardan alımında yeterli kalite ya da miktara ulaşamadıkları durumlarda muafiyet başvurusu hakkı tanınmıştı.
Ticaret Bakanlığı vergilerin uygulanmaya başlandığı ilkbahardan bu yana 37 binden fazla başvuru yapıldığını kaydetti. Bakanlık 20 Ağustos’a kadar yapılan başvuruların yalnızca 2 bin 870’ini karara bağladı.
Bakanlık şu ana kadar başvuruların 1780’ine yanıt verdi ve 1091’ine olumsuz dönüş yaptı.
Bakanlık başvuruları reddederken şirketlerin istediği ürünlerin Amerikalı tedarikçiler tarafından sağlanmasının mümkün olduğunu öne sürüyor.
Borusan Mannesmann’ın Genel Müdürü Joel Johnson, Reuters’a yaptığı açıklamada bakanlığın başvuruyu reddetme nedenini açıklamadığını söyledi.
Joel Johnson, “Başvurumuzu neden reddettiklerini tam olarak bilmiyoruz, ama rakip üreticilerin itirazları oldu” dedi ve kendi tedarikçilerinin yazdığı mektupların bakanlığı iknada yetersiz kaldığını kaydetti.
Borusan, işletme maliyetinin gümrük vergileri nedeniyle yılda 25 milyon dolardan 35 milyon dolara çıkmasını bekliyor.
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