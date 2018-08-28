ABD’den Borusan’ın Vergi Muafiyeti Başvurusuna Ret

Reuters haber ajansı, Borusan’ın Amerika’daki yan şirketi Borusan Mannesmann’ın ABD makamlarına, gümrük muafiyeti için yaptığı başvurusunun geri çevrildiğini yazdı. Şirket, ABD Ticaret Bakanlığı’ndan yeni petrol kuyularını astarlamak için Türkiye’den yapacağı 11,5 santimetrelik çelik boru ithalatının gümrük vergilerinden muaf tutulmasını istemişti.

Aynı haberde, Ticaret Bakanlığı’nın Chevron’un petrol arama faaliyetlerinde kullanmak üzere Japonya’dan getirteceği 11,5 santimetrelik çelik boru ithalatı için yaptığı muafiyet başvurusuna ise onay verdiği kaydedildi.

Borusan’ın başvurusunun reddedilmesinde bazı ABD’li çelik üreticilerinin itirazının etkili olduğu kaydedildi. Bu üreticiler

aynı malzemeyi kendilerinin sağlayabileceğini iddia etti. Chevron’un başvurusunda ise bu tür bir itiraz gelmedi.

Trump yönetimi, ithal çeliğe yüzde 25’lik gümrük vergisi getirdiğinde ABD’de faaliyet gösteren şirketlere ihtiyaç duydukları metallerin iç pazardan alımında yeterli kalite ya da miktara ulaşamadıkları durumlarda muafiyet başvurusu hakkı tanınmıştı.