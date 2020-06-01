ABD’den Brezilya’ya 2 milyon doz sıtma ilacı

Hidroksiklorokin, sıtma ile bazı bağışıklık sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor. Ancak bu etken maddenin COVID-19 tedavisinde kullanımına dair kuşkular bulunuyor. Tıp dergisi The Lancet’da yayımlanan bir araştırma, etken maddesi hidroksiklorokin olan ilaçların yeni tip koronavirüs kaynaklı hastalığın tedavisinde kullanımının ölüm riskini yüzde 45 artırdığını ortaya koymuştu. Araştırmada kullanılan yöntem, bilim insanları arasında tartışma yaratsa da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu ilacın klinik deneylerde kullanılmasını durdurmuştu.

Sıtma ilacının etken maddesi hidroksiklorokinin COVID-19 tedavisinde işe yaradığı konusundaki kuşkulara rağmen ABD, Brezilya'ya 2 milyon doz sıtma ilacı gönderdi. ABD ve Brezilya hükümetleri tarafından Pazar günü yapılan ortak açıklamada, "Hidroksiklorokinin kullanımının virüsten korunmada Brezilyalı hemşire, doktor ve sağlık çalışanlarına yardımcı olabileceği” belirtildi. Açıklamada ayrıca ilacın “Enfeksiyon tespit edilen Brezilyalılarını tedavisinde de kullanılabileceği” kaydedildi.

Bazı ülkeler de COVID-19 tedavisinde bu ilacın kullanımını yasaklamıştı. Ancak, ilacı COVID-19'a koruyucu olarak kullandığını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, hidroksiklorokinin savunucuları arasında bulunuyor. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da Trump gibi ilacı savunan liderler arasında yer alıyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, hidroksiklorokin etken maddeli ilaçların koronavirüs tespit edilen hastalarda kullanılabilmesi için ilgili yönetmeliklerde değişiklik yaptı. Devlet Başkanı Bolsonaro'nun aksine bu ilacın kullanılmasına karşı çıkan iki sağlık bakanı da geçen haftalarda istifasını sundu.

Dünyada koronavirüs vaka sayısının ABD’den sonra en yüksek olduğu ülke Brezilya. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, Brezilya'da Pazar günü itibarıyla toplam vaka sayısı 514 bin 849 olarak kaydedildi. Yaşamını yitirenlerin sayısının ise 29 bin 314 olduğu belirtildi. Ülkede çok az test yapıldığı için vaka sayısının daha yüksek olabileceği tahmin ediliyor.

Hastalığı "basit bir grip" olarak nitelendirerek koruyucu önlemler almayı reddeden Devlet Başkanı Bolsonaro ile koruyucu önlemlerden yana olan eyalet yönetimleri arasında tartışma yaşanıyor. Ülkenin bazı eyaletlerinde valiler tarafından koruyucu tedbirler alınarak, sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

AFP,dpa/JD,BW

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