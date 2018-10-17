ABD'den Brunson yaptırımlarını kaldırma sinyali

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, papaz Andrew Brunson'ın tutukluluğu nedeniyle geçen Ağustos ayında alınan kararla Türkiye'ye uygulanmaya başlanan yaptırımların kaldırılabileceği mesajı verdi.

Türkiye'de gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından ABD'ye dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pompeo, "Bu konuda kısa süre içinde bir karar alacağız. Yaptırımların bazıları doğrudan papaz Brunson'la bağlantılıydı ve artık bunları da kaldırmanın bir mantığı var" dedi. ABD Dışişleri Bakanı, "Ama nihai karar alınmadı. Bunu Başkan ile görüşmem gerek" diye ekledi.

Türkiye'de Aralık 2016'da tutuklanıp 1,5 yıl cezaevinde yattıktan sonra 25 Temmuz'da ev hapsine alınan ABD'li papaz Brunson, Hem Gülen yapılanması hem de PKK adına suç işlediği iddiası ve casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın 12 Ekim'deki duruşmasında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak hapiste kaldığı süre göz önünde bulundurularak serbest bırakılan Brunson, yurt dışı yasağının da kaldırılmasının ardından ülkesine dönmüştü.