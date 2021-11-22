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ABD'den Bulgaristan'a Kırım Tepkisi

22.11.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD yönetimi, Bulgaristan Cumhurbaşkanı’nın Kırım’la ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. ABD’nin Sofya Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı’nın, Kırım’ı Rus toprağı olarak nitelendirmesinden kaygı duyulduğu ifade edildi

ABD yönetimi, Bulgaristan Cumhurbaşkanı’nın Kırım’la ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. ABD’nin Sofya Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı’nın, Kırım’ı Rus toprağı olarak nitelendirmesinden kaygı duyulduğu ifade edildi.

AB üyesi Bulgaristan’da Pazar günü yapılan seçimleri kazanan ve ikinci dönemine başlayan Cumhurbaşkanı Ruman Radev, Rusya’nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım’la ilgili değerlendirmelerde bulundu. Radev, Kırım’ın Rus toprağı olduğunu savundu. Seçim kampanyası kapsamında yaptığı bir konuşmasında Radev, AB’yi de Rusya’ya diyalogu düzeltmeye çağırdı. Radev, Bulgaristan’ın NATO müttefiki ülkelerle bağlarını güçlü tutmaya devam edeceğini söylerken Rusya’ya da sıcak mesajlar verdi.

ABD’nin Sofya Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada “ABD, G7 ülkeleri, Avrupa Birliği ve NATO Rusya’nın ilhak girişime ve süren işgaline karşın net bir biimde tavrını ortaya koymaktadır ki Kırım, Ukrayna toprağıdır” ifadelerine yer verildi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları, Ukrayna’da da sert eleştirilere ve protestolara neden oldu. Bulgaristan’da Radev’e muhalif isimler de açıklamaları eleştirdi. Eleştirilere karşın Radev’in yakın çevresi Kırım’ın ilhakının uluslararası hukuka aykırı olduğu açıklamasını yaparak tepkileri azaltmaya çalıştı. Bulgaristan, Rusya’nın en yakın müttefiki ülkelerden biri olarak biliniyor ve iki ülke arasındaki sıcak ilişkiler komünizm döneminden sonra da sürüyor.

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