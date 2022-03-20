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ABD’den Bulgaristan’a Zırhlı Araç Bölüğü

19.03.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra NATO’nun doğu kanadını güçlendirme çabası kapsamında, ABD’nin Bulgaristan'daki muharebe grubuna Stryker mekanize piyade bölüğü sağlamayı kabul ettiğini açıkladı

ABD’den Bulgaristan’a Zırhlı Araç Bölüğü

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra NATO’nun doğu kanadını güçlendirme çabası kapsamında, ABD’nin Bulgaristan'daki muharebe grubuna Stryker mekanize piyade bölüğü sağlamayı kabul ettiğini açıkladı.

Petkov, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile düzenlediği basın toplantısında, "ABD bir Stryker bölüğü sağlamayı kabul etti. Bu, NATO'daki tüm müttefiklerimize güçlü bir işaret" dedi.

Moskova'nın Soğuk Savaş döneminde en yakın müttefiki olan ancak bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi olan Bulgaristan, ittifakın doğu kanadını güçlendirme çabasının bir parçası olarak yeni NATO birliklerine ev sahipliği yapmayı kabul etti.

Ukrayna ile sınırı olmayan ülke, NATO'nun Avrupa Müttefik Haraket Komutanlığı’nın komutasında bin askerlik kadar bir muharebe grubu kuruyor. Bu birlik yaklaşık 150 ABD piyadesini de içeriyor.

Petkov, Bulgaristan'ın Ukrayna'ya insani yardım göndermeye ve savaştan kaçan Ukraynalı mültecileri almaya devam edeceğini kaydetti. Ancak Petkov, Bulgaristan’ın Karadeniz ülkesi olarak çatışmaya çok yakın olduğu için şimdilik Kiev'e herhangi bir silah göndermeyi düşünmediğini söyledi.

ABD Savunma Bakanlı Austin da "Bulgaristan'ın çok uluslu bir NATO muharebe grubu kurması ve yönetmesi duyurusunun önemini vurgulamak isterim. Bu önemli bir adım ve bunu tamamen destekliyoruz" dedi.

Austin, "Avrupa nesillerdir en büyük güvenlik sorunuyla karşı karşıya olduğu için Bulgaristan'ın askeri hazırlığını ve NATO'nun birlikte çalışılabilirliğini geliştirmek bugün daha da hayati. Dolayısıyla ABD’nin Bulgaristan ve diğer NATO müttefiklerine güçlü desteği sürecek. Avrupa'da kalıcı barış ve güvenlik için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Austin ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'ya daha fazla güç sevk ettiğine dair ABD’nin herhangi bir kanıt görmediğini, ancak Vladimir Putin’in ilerleme kapasitesini arttırmak istemesinin mantıklı olduğunu söyledi.

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Bulgaristan
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