ABD'den Cebelitarık'taki İran tankeri için alıkoyma kararı

ABD'ye tepki gösteren İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Washington'ı korsanlıkla suçladı.Altı hafta önce Cebelitarık'ta alıkoyulan İran'a ait petrol tankerine ayrılma izni verilmesine Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tepki gösterdi. ABD Dışişleri Bakanlığı "Grace 1" adlı tankerin tekrar alıkoyulması için karar çıkarttı.

ABD, tankeri İran'da Suriye'ye sevkiyat yaparak ABD finansal sistemine yasadışı olarak erişmekle suçladı. Mahkeme kararı, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası ve dolandırıcılık, kara para aklama ile terör mevzuatınının ihlali ile gerekçelendirildi. Alıkoyma emri çerçevesinde İran Devrim Muhafızları ile ilişkisi olduğunu belirtilen Paradise Global Trading LLC adlı şirkete ait ABD'deki bir hesapta bulunan 995 bin dolara da el koyulması istendi.

ABD'den gelen talebin yerine getirilip getirilmeyeceğine dair Cebelitarık yönetiminden ya da Birleşik Krallık'tan bir açıklama yapılmadı. Cebelitarık, altı hafta önce Suriye'ye petrol taşıyarak uluslararası yaptırımları deldiği şüphesiyle alıkoyduğu tankerin Perşembe günü serbest bırakılması kararı almıştı. Cebelitarık yönetimi, tankerin AB'nin yaptırımı altındaki bir ülkeye gitmediği konusunda İran'dan güvence aldığını açıklamıştı.