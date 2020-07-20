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ABD’den Çeçen Lider Kadirov’a Yaptırımlar

20.07.2020 19:29 | Son Güncelleme

Yeni yaptırımlar çerçevesinde, Ramazan Kadirov’un ABD’ye seyahat etmesi yasaklandı

ABD’den Çeçen Lider Kadirov’a Yaptırımlar

ABD yönetimi, işkence dahil ağır insan hakları ihlalleri işlemekle suçladığı Çeçen lider Ramazan Kadirov’a yaptırımlar getirdi. Dışişleri Bakanlığı’nın açıkladığı yaptırımlar çerçevesinde, Rusya’nın güneyindeki Çeçenistan’ın lideri Kadirov’un ABD’ye seyahat etmesi yasaklandı.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yazılı açıklamasında, bakanlığın elinde, Kadirov’un işkence ve yargısız infazlar dahil 10 yıldan uzun süre öncesine dayanan çok sayıda ciddi insan hakları ihlallerinden sorumlu olduğu yönünde ayrıntılı ve güvenilir bilgiler olduğunu belirtti.

Pompeo, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de yakın bir müttefiki olan Kadirov’un, Corona virüsü salgınını bölge halkına karşı insan hakları suistimallerini daha da arttırmak için bahane olarak kullandığından endişe duyduğunu kaydetti.

Yaptırımların Kadirov’un eşi Medni Kadirova ile kızları Ayşat Kadirova ve Karina Kadirova’yı da kapsadığını ifade eden Pompeo, “Aynı görüşe sahip ülkeleri de benzer adımlar atmaya teşvik edeceğiz” dedi.

Pompeo, Kadirov ve çok sayıda yardımcısına daha önce ekonomik yaptırımlar getirdiklerini de hatırlattı.

Amerika, daha önce de Kadirov ve yardımcılarına yaptırım kararı almıştı. 2018 yılında, Amerika ve 15 ülke, AGİT’in Moskova Mekanizması uygulamasını harekete geçirerek Çeçenistan’da LGBTI bireylere, insan hakları savunucularına, basın mensuplarına yönelik ciddi insan hakları ihlalleri iddialarını incelemek üzere bölgeye bir inceleme ekibi yollamıştı. İnceleme ekibi, misyonunu tamamladığında bir rapor yazarak sözkonusu ağır ihlal iddialarının doğruluğunu tespit etmişti.

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