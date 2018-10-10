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ABD'den "Cemal Kaşıkçı" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 01:09 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert: "Ne olduğunu bilmiyoruz ve (Khashoggi'ye) ne olabileceği konusunda herhangi bir yargıya varmak istemiyoruz" - "Görüşme özel ve diplomatik olduğu için herhangi bir detay veremem ama Suudi Arabistan'dan duruma ilişkin detaylı ve şeffaf bir soruşturma istendi" - "Bir kişinin veya bir Amerikalının ülkeye alınıp alınmaması ya da tutuklanması tamamen İsrail veya başka bir ülkenin kararıdır"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, kayıp Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın durumuna ilişkin Suudi Arabistan yönetiminden detaylı ve şeffaf bir soruşturma istediklerini ifade etti.

Nauert, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kendisine yöneltilen Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın akıbetine yönelik sorulara detaylı cevap vermeyen sözcü Nauert, "Ne olduğunu bilmiyoruz ve (Kaşıkçı'ya) ne olabileceği konusunda herhangi bir yargıya varmak istemiyoruz." dedi.

Heather Nauert, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun konuya dair Suudi Arabistan yönetimini aradığını hatırlatarak, "Görüşme özel ve diplomatik olduğu için herhangi bir detay veremem ama Suudi Arabistan'dan duruma ilişkin detaylı ve şeffaf bir soruşturma istendi." diye konuştu.

Nauert ayrıca, Dışişleri Bakanlığının Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin açıklama yapmak için neden beklediği sorusuna ise bazen kamusal açıklamalar yerine diplomatik ve özel görüşme yollarını tercih ettiklerini dile getirdi.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkıda bulunan ve Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Washington Post Yazarı Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gitmiş, kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

- İsrail'de tutuklanan Amerikan vatandaşı

Öte yandan Heather Nauert'e, İsrailli yetkililerin, İsrail'i boykot hareketine destek verdiği gerekçesiyle ABD vatandaşı ve öğrenci vizesi bulunan Lara Alkasım'a önce ülkeye giriş izni vermemesi ve daha sonra tutuklamasına yönelik yorumu da soruldu.

Nauert, "Bir kişinin veya bir Amerikalının ülkeye alınıp alınmaması ya da tutuklanması tamamen İsrail veya başka bir ülkenin kararıdır. Bu konuya dair başka bir yorumum yok." cevabını verdi.

Dedesi Filistinli olan ve ABD'de yaşayan Alkasım, Kudüs İbrani Üniversitesinde yüksek lisans yapmak amacıyla Miami şehrindeki İsrail konsolosluğundan aldığı öğrenci vizesiyle geçen hafta salı günü İsrail'e gitmişti. Ancak İsrailli yetkililer ülkeye giriş izni vermediği Lara Alkasım'ı, bir haftadır başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltında tutuyor.

- Kuzey Kore ile ortak çalışma grubu

Heather Nauert, Bakan Pompeo'nun pazar günü Pyonyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la yaptığı görüşmeye de değindi.

İkilinin, Singapur'da imzalanan anlaşmanın dört ayağını hayata geçirmek adına çalışma gruplarını yönlendirme konusunda mutabık kaldıklarını belirten Nauert, Kim'in, bazı müfettişleri nükleer silah üretim tesislerinin sökümünü takip etmek üzere ülkeye davet ettiğini de açıkladı.

Trump ile Kim 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması, her iki ulusun isteği doğrultusunda ikili ilişkiler, bölgede kalıcı barışın sağlanması ve Kore Savaşı'nda ölen ABD'li askerlere ait kalıntıların ABD'ye teslimi konularında anlaşmaya varmıştı.

İlerleyen haftalarda iki ülke arasındaki ılımlı diplomasi havası bozulmaya başlamış, ABD tarafı Kuzey Kore'yi nükleer programından vazgeçmemekle suçlamıştı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Cemal Kaşıkçı Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Heather Nauert israil Kim Jong Un Kuzey Kore Lara Alkasım Suudi Arabistan Washington Post

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