WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, kayıp Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın durumuna ilişkin Suudi Arabistan yönetiminden detaylı ve şeffaf bir soruşturma istediklerini ifade etti.

Nauert, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kendisine yöneltilen Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın akıbetine yönelik sorulara detaylı cevap vermeyen sözcü Nauert, "Ne olduğunu bilmiyoruz ve (Kaşıkçı'ya) ne olabileceği konusunda herhangi bir yargıya varmak istemiyoruz." dedi.

Heather Nauert, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun konuya dair Suudi Arabistan yönetimini aradığını hatırlatarak, "Görüşme özel ve diplomatik olduğu için herhangi bir detay veremem ama Suudi Arabistan'dan duruma ilişkin detaylı ve şeffaf bir soruşturma istendi." diye konuştu.

Nauert ayrıca, Dışişleri Bakanlığının Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin açıklama yapmak için neden beklediği sorusuna ise bazen kamusal açıklamalar yerine diplomatik ve özel görüşme yollarını tercih ettiklerini dile getirdi.