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ABD'den Cevad Zarif'e "BM vizesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 22:51 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığının, BM'de katılacağı bir toplantı için İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e vize verilmesini onayladığı bildirildi

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığının Birleşmiş Milletlerde (BM) bu hafta katılacağı bir toplantı için İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e vize verilmesini onayladığı bildirildi.

ABD medyasında yer alan, bazı ABD'li yetkililere dayandırılan haberlerde, vizeye onayın bizzat ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından verildiği kaydedildi.

Haberlerde, "Zarif'in vizesinin engellenmesi durumunda iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da kötüye gitmesi ihtimaline binaen onayın verildiği" belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, haziran ayı sonunda, İran'ın ABD'ye ait bir insansız hava aracını düşürdüğü gerekçesiyle İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'i de kapsayacak şekilde İran'a yönelik yeni yaptırımlar getiren başkanlık kararnamesini imzalamıştı. Aynı gün ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in de yaptırım listesine alınacağını açıklamış ancak şu ana kadar ABD yönetimi bu yönde bir adım atmamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Cevad Zarif İRAN

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