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ABD'den Cezayir'e cumhurbaşkanlığı seçimi tebriği

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 23:48 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus: - "Seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bölgesel güvenlik ve refahı artırmak üzere çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Cezayir'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Abdulmecid Tebbun ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini bildirdi.

Sözcü Ortagus, Cezayir'de gerçekleşen seçimlere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, iki ülkenin birçok ortak çıkarı paylaştığına vurgu yaptı.

Ortagus, açıklamasında, "ABD, kısa süre önce yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri dolayısıyla Cezayir'i tebrik ediyor. Seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bölgesel güvenlik ve refahı artırmak üzere çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Yıl boyunca Cezayir halkının hem sandıkta hem de sokaklarda taleplerini yüksek sesle dile getirdiğini belirten Ortagus, "ABD, Cezayir halkının barışçıl bir şekilde görüşlerini dile getirmesi hakkını destekliyor." değerlendirmesini yaptı.

Cezayir'de muhalefetin ve göstericilerin "yönetimde köklü değişiklikler yapılmadan sandığın kurulmaması" yönündeki taleplerine rağmen perşembe günü gerçekleştirilen seçimlerde, Abdulmecid Tebbun oyların yüzde 58'ini alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmuştu.

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ABD ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus Abdulmecid Tebbun Cezayir

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