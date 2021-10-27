ABD'den China Telecom'a Yasak

ABD Federal İletişim Komisyonu FCC, Çinli telekomünikasyon devi China Telecom şirketinin ABD’deki faaliyetlerini yasaklama kararı aldı. Karara gerekçe olarak ulusal güvenlik kaygıları gösterildi.

ABD’de yaklaşık 20 senedir faaliyet gösteren China Telecom Americas şirketi alınan karar uyarınca faaliyetlerini 60 gün içerisinde sona erdirmek zorunda.

FCC China Telecom’la ilgili olarak yaptığı değerlendirmede şirketin Çin hükümeti tarafından kontrol edildiği dolayısıyla hükümetten gelecek baskılara direnemeyeceği ve bağımsız yargı denetimine tabi olamayacağına hükmedildiği gerekçesiyle yasaklama kararını aldığını duyurdu.

FCC mevcut yapısı nedeniyle Çin hükümetinin talebi halinde şirketin ABD’deki iletişime dair verilere erişme, depolama, kesintiye uğratma ya da yanlış yönlendirme yapabileceği bunun da ulusal güvenliği tehdit edecek bir unsur olduğuna karar verildiğini açıkladı.

Reuters Haber Ajansı’na konuya ilişkin değerlendirmede bulunan şirketin basın sözcüsü kararı son derece üzücü olarak değerlendirdiklerini bundan sonraki süreçte müşterilerine hizmet sunabilmek için tüm olası seçenekleri değerlendireceklerini söyledi.

ABD hükümeti Nisan 2020 verilerine göre, China Telecom ülkede sanal ağlar üzerinde 4 milyon Çin kökenli ABD vatandaşına, yıllık 2 milyon Çinli turiste, ABD üniversitelerinde okuyan 300 bin öğrenciye ve ABD’de iş yaoan bin 500’den fazla işadamına hizmet veriyor.

China Telecom 2019 yılına rakamlarına göre dünyada 335 milyondan fazla aboneye sahip bir telekomünikasyon şirketi.

ABD daha önce Huawei ve ZTE Corp. iletişim şirketlerinin ürünlerinin kullanımına da ulusal güvenlik gerekçesiyle yasak getirmişti.

