ABD’den Çin Devlet Medyasına Propaganda Gerekçesiyle Yeni Kurallar

ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, Amerika’daki Çin devlet medya kuruluşları çalışanlarının bundan sonra yabancı ülkelerin büyükelçilikleri çalışanlarına uygulanan kurallara tabi tutulması kararı aldı. Reuters haber ajansının aktardığına göre, konuyla ilgili bilgi veren Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, kararın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Çin basını üzerindeki artan etkisi nedeniyle alındığını söylüyor.

Kimliklerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan iki ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Çin hükümetinin propagandasını yaptıkları gerekçesiyle beş Çin devlet medya kuruluşuna yönelik yeni kurallar getirildiğini aktardı. Buna göre, söz konusu kuruluşlarda çalışan basın mensuplarının Amerika’daki işlemleri, diplomatik misyon çalışanlarında olduğu şekilde uygulanacak.

Çinli yetkililere karardan önce bilgi verilmediği belirtiliyor.

Yetkililerden biri, “Basında hem içerik hem de yetki üzerindeki kontrol Xi Jinping’in iktidarı boyunca daha da güçlendirildi. Bunlar (devlet medya kuruluşları) aslında Çin Komünist Partisi’nin propaganda aracının bir kolu” şeklinde konuştu.