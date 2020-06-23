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ABD'den Çin Devlet Medyasına "Yabancı Elçilik" Tanımlaması

23.06.2020 18:56 | Son Güncelleme

ABD, devlet kontrolundaki dört Çin medya kuruluşunu, Çin hükümetinin sözcülüğünü yaptıkları iddiasıyla ‘’yabancı elçilik’’ olarak nitelendirme kararı aldı. Çin’den ABD’nin bu kararına tepki gelirken iki ülke arasındaki gerginliğin daha da tırmanacağı tahmin ediliyor

ABD'den Çin Devlet Medyasına "Yabancı Elçilik" Tanımlaması

ABD, devlet kontrolundaki dört Çin medya kuruluşunu, Çin hükümetinin sözcülüğünü yaptıkları iddiasıyla ‘’yabancı elçilik’’ olarak nitelendirme kararı aldı. Çin’den ABD’nin bu kararına tepki gelirken iki ülke arasındaki gerginliğin daha da tırmanacağı tahmin ediliyor.

ABD’nin Doğu Asya bölgesi kıdemli diplomatlarından David Stilwell, gazetecilere telekonferans yoluyla yaptığı açıklamada, alınan kararın, Çin Merkezi Televizyonu ve Çin Haber Servisi’yle People’s Daily ve Global Times yayın kuruluşlarına yönelik olduğunu aktardı. Stilwell, açıklamasında, söz konusu kuruluşların Çin Komünist Partisi’nin “propaganda kuruluşları” olduğunu ve Çin’in iktidar partisinin bu yayın kuruluşlarındaki tüm içeriği de kontrol ettiğini iddia etti.

Çin’den, ABD’nin Pazartesi günü açıkladığı karara tepki gecikmedi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, Salı günü yaptığı açıklamada Washington’u eleştirerek, “ABD’yi bir an önce Soğuk Savaş zihniyetini ve ideolojik önyargıyı bırakmaya ve bu hasar verici ve zararlı eylemleri hemen durdurup durumu düzeltmeye çağırıyoruz. Aksi takdirde Çin uygun cevabı verecektir” dedi.

Karara, Amerika’nın bu hamlesinden etkilenecek olan Çin yayın kuruluşları da tepki gösterdi. Global Times’ın genel yayın yönetmeni Hu Xijn, Twitter üzerinden bir mesaj paylaşarak, Amerika’nın kararının “tuhaf” olduğunu söyledi ve “Çin-ABD ilişkileri o kadar gergin ki, Global Times gibi piyasaya dayalı basın kuruluşları da etkilendi. Bu üzücü” ifadelerini kullandı.

İngilizce yayın yapan internet gazetesi Global Times, Çin Komünist Partisi’nin resmi gazetesi People’s Daily tarafından yayınlanıyor.

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