ABD'den Çin Devlet Medyasına "Yabancı Elçilik" Tanımlaması

ABD, devlet kontrolundaki dört Çin medya kuruluşunu, Çin hükümetinin sözcülüğünü yaptıkları iddiasıyla ‘’yabancı elçilik’’ olarak nitelendirme kararı aldı. Çin’den ABD’nin bu kararına tepki gelirken iki ülke arasındaki gerginliğin daha da tırmanacağı tahmin ediliyor.

ABD’nin Doğu Asya bölgesi kıdemli diplomatlarından David Stilwell, gazetecilere telekonferans yoluyla yaptığı açıklamada, alınan kararın, Çin Merkezi Televizyonu ve Çin Haber Servisi’yle People’s Daily ve Global Times yayın kuruluşlarına yönelik olduğunu aktardı. Stilwell, açıklamasında, söz konusu kuruluşların Çin Komünist Partisi’nin “propaganda kuruluşları” olduğunu ve Çin’in iktidar partisinin bu yayın kuruluşlarındaki tüm içeriği de kontrol ettiğini iddia etti.

Çin’den, ABD’nin Pazartesi günü açıkladığı karara tepki gecikmedi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, Salı günü yaptığı açıklamada Washington’u eleştirerek, “ABD’yi bir an önce Soğuk Savaş zihniyetini ve ideolojik önyargıyı bırakmaya ve bu hasar verici ve zararlı eylemleri hemen durdurup durumu düzeltmeye çağırıyoruz. Aksi takdirde Çin uygun cevabı verecektir” dedi.