ABD’den Çin Hükümetine Bağlı Kurum ve Kişilere Uygur Yaptırımı

ABD yönetimi, Şincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki etnik azınlıklara yönelik insan hakları ihlallerinde rolü olduğu gerekçesiyle Çin hükümetine bağlı bir yapılanmayı ve iki eski hükümet yetkilisini yaptırım listesine aldı.
ABD Maliye Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolu Ofisi (OFAC) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yaptırım listesine alınan birim Şincan Üretim ve İnşaat Kolordusu (Xinjiang Production and Construction Corps-XPCC). Yaptırım listesine alındığı belirtilen iki eski hükümet yetkilisi de bu birimin başındaki Peng Jiarui ve önceki yöneticilerinden Sun Jinlong.
Açıklamada yaptırım listesine alınan kurum ve kişilerin gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerinin, Şincan’daki Uygur Türkleri’ni ve diğer etnik azınlıkları hedef aldığı; toplu keyfi gözaltı uygulamalarını ve ağır fiziksel istismarı kapsadığı belirtildi.
OFAC’tan yapılan yazılı açıklamada, Maliye Bakanı Steven Mnuchin’in, "Daha önce belirttiğimiz gibi, ABD sahip olduğu tüm mali gücü, Şincan'da ve dünya genelinde insan haklarını ihlal edenlerden hesap sormak için kullanmaya kararlıdır" ifadeleri yer aldı.
Şincan Üretim ve İnşaat Kolordusu (XPCC), Şincan Uygur Özerk Bölgesi’nde bulunan Çin Komünist Partisi’ne bağlı paramiliter bir örgüt olarak tanımlandı. Bu örgüt, bölgenin denetiminden ve Çin hükümetinin bölgenin ekonomik kalkınmasına ilişkin belirlediği vizyonun uygulanmasından sorumlu. ABD’ye göre askeri bir yapılanmaya sahip olan XPCC’nin onlarca alaydan oluşan 14 tümeni bulunuyor.
Yaptırımlar, ABD yönetimine dünya genelinde insan haklarını ihlal edenlere karşı yaptırım uygulama yetkisi veren Küresel Magnitsky Yasası kapsamında devreye sokuldu. Federal yasa, yaptırım listesine alınanların ABD’de olabilecek tüm mal varlıklarının dondurulmasını, ABD’ye seyahat etmelerinin ve Amerikalılar’la iş yapmalarının yasaklanmasını içeriyor.
Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Çağrı
Yaptırımlarla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, Sun Jinlong ve Peng Jiarui’nin ABD’ye seyahatlerinin kısıtlandığını kaydetti.
Bugün açıklanan yaptırımların, ABD hükümetinin Şincan bölgesindeki insan hakları ihlallerini caydırma çabalarının son halkası olduğunu belirten Pompeo, ‘’Tüm ülkeleri Çin Komünist Partisi’nin kendi halkına yönelik uyguladığı ve dünya genelinde sayısız aileyi etkileyen bu iğrenç insan hakları suistimallerini lanetlemeye çağırıyoruz’’ dedi.
Pompeo, Çin’in Uygurlar ve diğer etnik azınlıklara yönelik insan hakları istismarlarının bu yüzyılın üzerinde kara leke olduğunu söyledi.
ABD yönetimi 9 Temmuz’da da Çin Komünist Partisi’nin özerk Şincan bölgesi temsilcisi Chen Quanguo dahil 4 Çinli yetkiliye Müslüman azınlık Uygurlar’a karşı insan hakları ihlalleri gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı almıştı. Yaptırım listesine Chen ile birlikte bölgenin eski parti genel sekreter yardımcılarından Zhu Hailun, Şincan Halk Güvenliği Bürosu Direktörü Wang Mingshan ve büronun eski genel sekreteri Huo Liujun da girmişti.