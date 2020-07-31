ABD’den Çin Hükümetine Bağlı Kurum ve Kişilere Uygur Yaptırımı

ABD yönetimi, Şincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki etnik azınlıklara yönelik insan hakları ihlallerinde rolü olduğu gerekçesiyle Çin hükümetine bağlı bir yapılanmayı ve iki eski hükümet yetkilisini yaptırım listesine aldı.

ABD Maliye Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolu Ofisi (OFAC) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yaptırım listesine alınan birim Şincan Üretim ve İnşaat Kolordusu (Xinjiang Production and Construction Corps-XPCC). Yaptırım listesine alındığı belirtilen iki eski hükümet yetkilisi de bu birimin başındaki Peng Jiarui ve önceki yöneticilerinden Sun Jinlong.

Açıklamada yaptırım listesine alınan kurum ve kişilerin gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerinin, Şincan’daki Uygur Türkleri’ni ve diğer etnik azınlıkları hedef aldığı; toplu keyfi gözaltı uygulamalarını ve ağır fiziksel istismarı kapsadığı belirtildi.

OFAC’tan yapılan yazılı açıklamada, Maliye Bakanı Steven Mnuchin’in, "Daha önce belirttiğimiz gibi, ABD sahip olduğu tüm mali gücü, Şincan'da ve dünya genelinde insan haklarını ihlal edenlerden hesap sormak için kullanmaya kararlıdır" ifadeleri yer aldı.