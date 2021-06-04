ABD’den Çin Savunma ve Teknoloji Şirketlerine Yaptırım

Başkan Joe Biden, Amerikan kişi ve kuruluşlarının savunma ya da izleme teknolojisi sektörleriyle bağı olduğu iddia edilen onlarca Çinli şirkete yatırım yapmasını yasaklayan bir kararname imzaladı.

Biden yönetimi yetkilileri, bu adımın, eski Başkan Donald Trump döneminden kalma, hukuki açıdan kusurlar içeren düzenlemenin boyutunu genişlettiğini belirtti.

Üst düzey yönetim yetkilileri gazetecilere yaptığı açıklamada, Maliye Bakanlığı’nın 59 civarında şirketi içeren yeni yasak listesini uygulamaya koyacağını ve listeyi belirli aralıklarla güncelleyeceğini belirtti.

Kara listeye alınan şirketlerde tahvil alım ve satışının yasaklandığı ve son listenin Savunma Bakanlığı’nca hazırlanan bir önceki listenin yerini aldığı bilgisi verildi.

Biden’ın kararnamede yer alan açıklamasına göre, karar ABD’den, Çinli askeri-sanayi kompleksinin yanısıra askeri, istihbarat ve güvenlik araştırmaları ve kalkınma programlarını destekleyici türden yatırımlar yapılmasını yasaklıyor.

Biden, “Buna ek olarak, Çin Halk Cumhuriyeti’nin sınırları dışında Çinli izleme teknolojilerinin kullanımı ve baskı ya da ciddi insan hakları ihlallerinin önünü açmak için Çinli izleme teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımı, alışılmadık ve olağandışı tehditler oluşturuyor” ifadesini kullandı.