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ABD'den Çin Teknoloji Devi Huawei'ye Yeni Kısıtlamalar

17.08.2020 22:04 | Son Güncelleme

Trump yönetimi, Çinli teknoloji firması Huawei’nin hali hazırda piyasada olan çiplere erişimini engellemek için yeni kısıtlamalar getirmeye hazırlandığını açıkladı

ABD'den Çin Teknoloji Devi Huawei'ye Yeni Kısıtlamalar

Trump yönetimi, Çinli teknoloji firması Huawei’nin hali hazırda piyasada olan çiplere erişimini engellemek için yeni kısıtlamalar getirmeye hazırlandığını açıkladı.

Reuters haber ajansına göre ABD Ticaret Bakanlığı, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin teknoloji devi Huawei’ye 2019 yılı Mayıs ayından bu yana uygulanan kısıtlamaların kapsamının genişletilmesinin planlandığını bildirdi.

Amerika, daha önce uygulamayan konan kısıtlamalarla, Huawei’nin yarı iletkenlere özel ruhsat olmadan erişimini engellemeyi amaçlıyordu. Bu malzemelere, Amerikan teknolojisi ve yazılımları aracılığıyla üretilen ya da geliştirilen, yabancı firmaların piyasaya sürdüğü çipler de dahil.

Trump yönetiminin yeni kararı uyarınca, Amerika’nın ticari kara listesine alınan 21 ülkedeki Huawei bağlantılı firmaya 38 yeni firma daha eklendi ve böylece bu listedeki firmaların sayısı 152’ye yükseldi.

Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Fox Business yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, Mayıs ayında Huawei’nin tasarladığı çiplere getirilen kısıtlamaların ardından Huawei’nin aracı firmalara başvurduğunun anlaşıldığını kaydetti. Ross, bunun de önüne geçebilmek için bakanlığın getirdiği yeni kural uyarınca Huawei’nin Amerikan teknolojisiyle ya da yazılımlarıyla tasarlanan ya da Amerika’da üretilen ekipmanları kullanmasının yasaklandığını, kullanım için ruhsat şartı getirildiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise yeni kurallar sayesinde Huawei’nin alternatif çip üretme yöntemlerine de başvuramayacağını savunarak firmanın daha önceki yasakları delmek için birçok yönteme başvurduğunu aktardı.

Huawei yetkilileri Reuters haber ajansının sorularına henüz yanıt vermedi.

Amerika, Huawei’nin Çin hükümetine veri aktarımı sağlayarak casusluk yaptığını iddia ederek, diğer ülkeleri de firmaya karşı yaptırıma teşvik etmeye çalışıyor.

Bakanlık ayrıca geçerlilik süresi geçen hafta dolan geçici ruhsatların sürelerinin uzatılmaması kararı aldığını açıkladı.

Finans dergisi Caixin’de yayınlanan bir habere göre Huawei, Amerika’nın tedarikçiler üzerinde oluşturduğu baskılar nedeniyle en önde gelen çip setlerinden Kirin’in üretimini gelecek ay durduracak.

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