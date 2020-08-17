ABD'den Çin Teknoloji Devi Huawei'ye Yeni Kısıtlamalar

Trump yönetimi, Çinli teknoloji firması Huawei’nin hali hazırda piyasada olan çiplere erişimini engellemek için yeni kısıtlamalar getirmeye hazırlandığını açıkladı.

Reuters haber ajansına göre ABD Ticaret Bakanlığı, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin teknoloji devi Huawei’ye 2019 yılı Mayıs ayından bu yana uygulanan kısıtlamaların kapsamının genişletilmesinin planlandığını bildirdi.

Amerika, daha önce uygulamayan konan kısıtlamalarla, Huawei’nin yarı iletkenlere özel ruhsat olmadan erişimini engellemeyi amaçlıyordu. Bu malzemelere, Amerikan teknolojisi ve yazılımları aracılığıyla üretilen ya da geliştirilen, yabancı firmaların piyasaya sürdüğü çipler de dahil.

Trump yönetiminin yeni kararı uyarınca, Amerika’nın ticari kara listesine alınan 21 ülkedeki Huawei bağlantılı firmaya 38 yeni firma daha eklendi ve böylece bu listedeki firmaların sayısı 152’ye yükseldi.

Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Fox Business yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, Mayıs ayında Huawei’nin tasarladığı çiplere getirilen kısıtlamaların ardından Huawei’nin aracı firmalara başvurduğunun anlaşıldığını kaydetti. Ross, bunun de önüne geçebilmek için bakanlığın getirdiği yeni kural uyarınca Huawei’nin Amerikan teknolojisiyle ya da yazılımlarıyla tasarlanan ya da Amerika’da üretilen ekipmanları kullanmasının yasaklandığını, kullanım için ruhsat şartı getirildiğini söyledi.