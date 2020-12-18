ABD’den Çin Teknoloji Devlerine Yaptırım

ABD yönetimi Çin ordusuyla ve insan hakkı ihlalleriyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle çok sayıda teknoloji şirketini yaptırım listesine aldı. Hedef alınan şirketler arasında Çin’in çip üreticisi SMIC ve drone devi DJI de var.

ABD Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin dış politikası ve ulusal güvenlik çıkarlarına zıt olarak değerlendirilen faaliyetlerden dolayı 77 kurum ve kişinin yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Açıklamada, DJI, AGCU Scientech, Çin Ulusal Bilimsel Araç ve Gereçler, Kuang-Chi Grubu adlı şirketlerin Çin’de insan hakları ihlallerinin önünü açtıkları ve bu dört şirketin yüksek teknoloji imkanlarını kullanarak izleme/gözetleme yapılması ve genetik bilgi toplanmasını sağladığı kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı, bu dört teknoloji şirketinin bazı durumlarda, ABD dış politikası çıkarlarına zıt olarak, dünya genelinde baskıcı rejimlere yardımcı olan ürünlerin ihracını kolaylaştırdığını belirtti.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, “Çin’in sınırları içinde ve dışındaki zorba davranışı ABD’nin ulusal güvenlik çıkarlarına zarar vererek, müttefik ve ortaklarımızın egemenliğinin altını oyuyor, insan haklarını, etnik ve dini azınlık gruplarının onurunu ihlal ediyor” ifadelerini kullandı.