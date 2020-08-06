ABD’den Çin Teknolojisine Karşı “Temiz Ağ” Adımı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, teknoloji ve internet alanında ulusal güvenlik tehdidi olarak gördüğü Çin’e karşı “Temiz Ağ” adı verilen planı açıkladı. Pompeo, “Güvenilir olmayan mobil uygulamaların ABD’deki uygulama mağazalarından çıkarılmalarını istiyoruz” dedi.
Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında Çin tarafından geliştirilen ve ABD’nin ulusal güvenlik tehdidi olarak gördüğü cep telefonu uygulamalarına değinen Pompeo bu konuda atacakları adımları sıraladı.
Pompeo, Amerika’da yasaklanması ya da bir Amerikan şirketine satılması gündeme gelen TikTok’a ve Çin tarafından geliştirilen diğer cep telefonu uygulamalarına değindi.
“TikTok ve WeChat kişisel verilere yönelik tehdit oluşturuyor”
“TikTok ve WeChat gibi uygulamalar ABD vatandaşlarının kişisel verilerine yönelik ciddi tehdit teşkil ediyor” diyen Pompeo, güvenilir olmayan uygulamaların ABD’deki mobil uygulama mağazalarından kaldırılmasını istediklerini söyledi.
Amerikan teknoloji şirketi Microsoft’un TikTok’u satın almak için görüşmelere başladığı belirtilmiş ancak Başkan Trump’ın buna sıcak bakmadığı haberleri basına yansımıştı. Pompeo, Çin’in veri depolamada kullanılan bulut (cloud) hizmeti sağlayıcılarının ABD’de hassas bilgileri toplaması, işlemesi ya da depolamasını engellemek amacıyla, Ticaret Bakanlığı ve diğer hükümet daireleriyle birlikte çalışacaklarının altını çizdi.
“Temiz Ağ” planı nedir?
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Amerikan yönetiminin ulusal güvenlik açısından tehdit gördüğü Çin’in teknoloji alanındaki uygulamalarına karşı atılacak adımların ayrıntılarına yer verildi.
Açıklamada, “Temiz Ağ” adı verilen planın Çin’in telekomünikasyon şirketlerinden veri depolanmasına kadar iletişim teknolojilerini ilgilendiren beş ana unsurunun altı çizildi.
Plan kapsamındaki unsurlar şu şekilde sıralandı:
- Çin’in güvenilir olmayan telekomünikasyon şirketlerinin ABD’deki telekomünikasyon ağlarıyla bağlantısının olmamasının sağlanması, Güvenilir olmayan uygulamaların ABD’deki cep telefonu uygulamaları mağazalarından kaldırılması,
- Güvenilir uygulamaların, Çin’in güvenilir olmayan akıllı telefon üreticilerinin uygulama mağazalarında yer alması ve bu mağazalardan indirilmesinin engellenmesi,
- ABD vatandaşlarına ait hassas kişisel verilerin ya da Covid-19 aşı araştırmaları dahil olmak üzere şirketlere ait fikri mülkiyetin, Alibaba, Baidu ve Tencent gibi şirketler üzerinden yabancı hasım devletlerin erişiminin bulunduğu bulut tabanlı sistemlerde depolanması ve işlenmesinin engellenmesi,
- ABD’yi küresel internet ağına bağlayan deniz altındaki kabloların Çin tarafından istihbarat toplama amacıyla çökertilmesinin engellenmesi.
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Müttefik ve ortaklarımıza verilerimizin Çin devletinin izleme ve gözetleme faaliyetlerinden korunmasına yönelik gittikçe büyüyen çabaya katılmaları çağrısında bulunuyoruz” denildi.