ABD’den Çin Teknolojisine Karşı “Temiz Ağ” Adımı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, teknoloji ve internet alanında ulusal güvenlik tehdidi olarak gördüğü Çin’e karşı “Temiz Ağ” adı verilen planı açıkladı. Pompeo, “Güvenilir olmayan mobil uygulamaların ABD’deki uygulama mağazalarından çıkarılmalarını istiyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında Çin tarafından geliştirilen ve ABD’nin ulusal güvenlik tehdidi olarak gördüğü cep telefonu uygulamalarına değinen Pompeo bu konuda atacakları adımları sıraladı.

Pompeo, Amerika’da yasaklanması ya da bir Amerikan şirketine satılması gündeme gelen TikTok’a ve Çin tarafından geliştirilen diğer cep telefonu uygulamalarına değindi.

“TikTok ve WeChat kişisel verilere yönelik tehdit oluşturuyor”

“TikTok ve WeChat gibi uygulamalar ABD vatandaşlarının kişisel verilerine yönelik ciddi tehdit teşkil ediyor” diyen Pompeo, güvenilir olmayan uygulamaların ABD’deki mobil uygulama mağazalarından kaldırılmasını istediklerini söyledi.

Amerikan teknoloji şirketi Microsoft’un TikTok’u satın almak için görüşmelere başladığı belirtilmiş ancak Başkan Trump’ın buna sıcak bakmadığı haberleri basına yansımıştı. Pompeo, Çin’in veri depolamada kullanılan bulut (cloud) hizmeti sağlayıcılarının ABD’de hassas bilgileri toplaması, işlemesi ya da depolamasını engellemek amacıyla, Ticaret Bakanlığı ve diğer hükümet daireleriyle birlikte çalışacaklarının altını çizdi.