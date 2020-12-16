ABD’den Çin ve BAE Şirketlerine ‘İran Yaptırımları’

ABD, merkezi Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan bazı şirketlere, İran’ın petrokimya ürünlerinin satışını desteklemeleri nedeniyle yaptırım kararı aldı.

ABD Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İran merkezli Triliance Petrokimya şirketinin petrokimya ürünleri ihracatını kolaylaştırdıkları için dört kurumun kara listeye alındığı belirtildi. Washington bu yılın başında Triliance Petrokimya şirketine de yaptırım açıklamıştı.

Çarşamba günü açıklanan yaptırımların hedefi olan şirketler arasında petrol ürünlerinin İran’dan nakliyatında önemli rol oynayan Vietnam Gas and Chemicals Transportation da var.

Trump yönetimi son birkaç hafta boyunca neredeyse her gün İran ve İran’la bağlantılı kurumlara yaptırımlar açıkladı. Uzmanlar Trump yönetiminin görevi yeni başkan Joe Biden’a devredeceği 20 Ocak tarihi öncesinde yaptırımları arttırmasının Biden’ın İran’la yeni nükleer anlaşma görüşmelerini zorlaştırabileceğini belirtiyor.

Maliye Bakanı Steven Mnuchin, ‘‘İran’ın petrokimya ve petrol sektörleri İran rejiminin kötü niyetli iç ve dış politikalarını hayata geçirmek için kullandığı temel mali kaynağı oluşturuyor’’ dedi.