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ABD’den Çin ve BAE Şirketlerine ‘İran Yaptırımları’

16.12.2020 23:09 | Son Güncelleme:
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ABD’den Çin ve BAE Şirketlerine ‘İran Yaptırımları’

ABD Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İran merkezli Triliance Petrokimya şirketinin petrokimya ürünleri ihracatını kolaylaştırdıkları için dört kurumun kara listeye alındığı belirtildi

ABD, merkezi Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan bazı şirketlere, İran’ın petrokimya ürünlerinin satışını desteklemeleri nedeniyle yaptırım kararı aldı.

ABD Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İran merkezli Triliance Petrokimya şirketinin petrokimya ürünleri ihracatını kolaylaştırdıkları için dört kurumun kara listeye alındığı belirtildi. Washington bu yılın başında Triliance Petrokimya şirketine de yaptırım açıklamıştı.

Çarşamba günü açıklanan yaptırımların hedefi olan şirketler arasında petrol ürünlerinin İran’dan nakliyatında önemli rol oynayan Vietnam Gas and Chemicals Transportation da var.

Trump yönetimi son birkaç hafta boyunca neredeyse her gün İran ve İran’la bağlantılı kurumlara yaptırımlar açıkladı. Uzmanlar Trump yönetiminin görevi yeni başkan Joe Biden’a devredeceği 20 Ocak tarihi öncesinde yaptırımları arttırmasının Biden’ın İran’la yeni nükleer anlaşma görüşmelerini zorlaştırabileceğini belirtiyor.

Maliye Bakanı Steven Mnuchin, ‘‘İran’ın petrokimya ve petrol sektörleri İran rejiminin kötü niyetli iç ve dış politikalarını hayata geçirmek için kullandığı temel mali kaynağı oluşturuyor’’ dedi.

Mnuchin, ‘‘ABD, İran’ın petrol ve petrokimya satışına müdahil olan yasadışı aktörlere karşı önlem almaya devam edecek’’ diye konuştu.

Yaptırımlar genellikle söz konusu şirketlerin ABD’deki malvarlıklarının dondurulmasını ve Amerikalılar’ın bu şirketlerle iş yapmasının yasaklanmasını içeriyor.

Yaptırımların hedefi olan şirketler merkezi Çin’de bulunan Donghai International Ship Management Limited, Petrochem South East Limited ve merkezi Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Alpha Tech Trading ve Petroliance Trading FZE olarak açıklandı.

Donald Trump yönetimi eski Başkan Barack Obama döneminde İran’la yapılan uluslararası anlaşmadan Amerika’yı çekmiş ve İran’ın petrol sektörünü hedef alan yaptırımları yeniden yürürlüğe koymuştu.

3 Kasım seçimlerinin galibi Joe Biden ise İran’la nükleer anlaşmaya geri dönmeyi planladığını söylemişti.

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