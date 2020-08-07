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ABD’den Çin Yanlısı Hong Kong Liderine Yaptırım

07.08.2020 23:02 | Son Güncelleme

Washington, Hong Kong’un Çin yanlısı yönetimine ve yetkililerine yaptırım getirdi. ABD Maliye Bakanlığı, Hong Kong lideri Carrie Lam ve yönetimdeki diğer yetkililere yaptırım uygulanacağını açıkladı

ABD’den Çin Yanlısı Hong Kong Liderine Yaptırım

Washington, Hong Kong’un Çin yanlısı yönetimine ve yetkililerine yaptırım getirdi. ABD Maliye Bakanlığı, Hong Kong lideri Carrie Lam ve yönetimdeki diğer yetkililere yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Pekin’in Hong Kong'a yönelik ulusal güvenlik yasasına imza atmasının ardından ABD ile Çin arasındaki gerilimde bir cephe daha açılmıştı. Trump yönetimi, Corona virüsü salgını ve ticari anlaşmazlıklar nedeniyle Çin’le ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde, ABD'nin Hong Kong'a uyguladığı ekonomik ayrıcalığa geçen ay son vermişti.

Yaptırımların amacı da Hong Kong’da hükümet karşıtı ve demokrasi yanlısı gösterileri bastıran Pekin’i cezalandırmak. ABD Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ‘’Bu acımasız ulusal güvenlik yasası sadece Hong Kong’un özerkliğini baltalamıyor, halkının da haklarını ihlal ediyor’’ denildi.

Yaptırımlar Carrie Lam ile birlikte 10 Çinli ve Hong Konglu yetkiliyi kapsayacak. Bu yetkililer arasında Hong Kong’un eski ve halihazırdaki emniyet müdürleri de var. Yaptırımlar kapsamında 11 kişinin ABD'deki mal varlıklarına el konulacak, Amerikalı kişi ve kuruluşların bu isimlerle ticari ilişkiler kurması yasaklanacak.

ABD yaptırımları ile ilgili Hong Kong ya da Pekin’den ise henüz bir açıklama gelmedi.

Hong Kong'a İngiliz kontrolundan Çin kontroluna geçtiği 1997 yılında tanınan geniş kapsamlı özgürlüklere, Çin'in ulusal güvenlik yasası ile gölge düşmüştü. Geçen Haziran ayında yürürlüğe giren yeni yasa, Pekin'in ''yabancı güçlerle işbirliği, terör, yıkıcı ve bölücü faaliyet'' olarak geniş kapsamlı şekilde nitelediği suçların ömür boyu hapisle cezalandırılmasını öngörüyor.

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