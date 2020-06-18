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ABD'den Çin yetkililerine 'Uygur' yaptırımı

18.06.2020 02:10 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Müslüman Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı bu politikaların sorumlusu Çin yetkililerine yaptırım uygulanmasını öngören yasayı onayladı. Yasayla söz konusu Çin yetkililerinin ABD'deki mal varlıkları donduruluyor ve bu yetkililere vize yasağı getiriliyor.

ABD'den Çin yetkililerine 'Uygur' yaptırımı

ABD Başkanı Donald Trump, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Müslüman Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı bu politikaların sorumlusu Çin yetkililerine yaptırım uygulanmasını öngören yasayı onayladı.

Yasa tasarısı 15 Mayıs'ta Senato'dan, 27 Mayıs'ta da Temsilciler Meclisi'nden geçmişti.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı Çin'i, Müslüman Uygur Türklerine işkence yapmak ve onların kültürlerini silmeye çalışmakla suçlamıştı.

Trump ise yaptığı yazılı açıklamada, bazı hükümlerine tam olarak katılmasa da yasayı onayladığını belirtti.

Yasayla Müslüman Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarının sorumlusu olan Çin yetkililerinin ABD'deki mal varlıkları donduruluyor ve bu yetkililere vize yasağı getiriliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri için bir rapor hazırlaması isteniyor.

Müslüman Uygur Türkleri

Bolton: Trump Çin lideri Şi Cinping'e 'Doğru yapıyorsunuz' dedi

Öte yandan, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Beyaz Saray'da görev yaptığı döneme ilişkin anılarını kaleme aldığı kitapta, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Devlet Başkanı Şi Cinping'e, Müslüman Uygur Türklerini kamplarda tutmasını onayladığını söylediğini iddia etti.

John Bolton'ın iddiasına göre Trump Çin liderine, "Kampları inşa etmekle doğru olanı yaptınız" dedi.

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