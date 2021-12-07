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ABD'den Çin'deki 2022 Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot kararı

07.12.2021 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları'nı ülkenin insan hakları konusundaki sicili nedeniyle diplomatik olarak boykot etme kararı aldı.

ABD'den Çin'deki 2022 Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot kararı

ABD, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları'nı ülkenin insan hakları konusundaki sicili nedeniyle diplomatik olarak boykot etme kararı aldı.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'e resmi temsilci gönderilmeyeceğini doğruladı, Amerikalı sporcuların ise olimpiyatlara katılabileceklerini ve hükümetin tam desteğini alacaklarını söyledi.

Çin kararın ardından henüz bir açıklama yapmadı ancak daha önce boykot durumunda "karşı önlemler alacağını" duyurmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden geçen ay etkinliğin diplomatik olarak boykot edilmesini değerlendirdiğini belirtmişti.

Psaki, ülkeye diplomat veya resmi heyet göndermenin, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin Sincan'daki korkunç insan hakları ihlâlleri ve zulmü karşısında" hiçbir şey yokmuş gibi davranmak olacağını belirterek, "Bunu yapamayız" dedi.

Biden yönetiminin 2022 Kış Olimpiyatları'na yönelik diplomatik boykotu, 1980'de Sovyetlerin Afganistan'ı işgalini protesto etmek için sporcularını Moskova Olimpiyatları'ndan çektiği ABD'nin bir önceki boykotundan daha az yaptırım içeriyor.

Sovyetler Birliği ve müttefikleri, buna karşılık Los Angeles'ta düzenlenen bir sonraki 1984 Yaz Olimpiyatları'nı boykot etmişti.

Psaki, hükümetin "bu an için hazırlanan sporcuları cezalandırmanın doğru bir adım olduğunu" düşünmediğini, ancak 2022 Kış Olimpiyatları'na resmi bir heyet göndermemenin "açık bir mesaj olacağını" söyledi.

ABD, 2028'de Yaz Olimpiyatları'nı düzenleyecek.

Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi milletvekilleri, Çin'in insan hakları ihlâllerini protesto etmenin bir yolu olarak boykot çağrısında bulunmuşlardı.

Bu nedenle diplomatik boykot kararı, her iki kanattaki politikacılar tarafından övgü topladı.

ABD, Çin'i, çoğunlukla Sincan Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygurlara "soykırım" uygulamakla suçluyor.

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) de geçen hafta Çinli tenisçi Shuai Peng'in cinsel saldırı suçlaması sonrası Çin'deki turnuvaları askıya almıştı.

Çin daha önce, oyunlara henüz hiçbir Amerikalı yetkilinin davet edilmediği göz önüne alındığında, boykot olasılığını gösteri olarak nitelendirmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian bir basın toplantısında, "Kış Olimpiyat Oyunları'nın siyasi duruş ve manipülasyon için bir sahne olmadığını vurgulamak istiyorum" ifadesini kullanmıştı.

ABD ve diğer ülkelerden üst düzey hükümet temsilcileri genellikle Olimpiyat Oyunları'nda hazır bulunur.

Bu yılın başlarında, First Lady Jill Biden, Tokyo'da düzenlenen Yaz Olimpiyatları'nda ABD heyetine başkanlık etti.

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