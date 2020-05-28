ABD'den Çin'e Hong Kong Hamlesi Nedeniyle Yaptırım Hazırlığı

Amerika, Hong Kong üzerindeki kontrolu arttırma çabaları kapsamında onayladığı ulusal güvenlik yasası nedeniyle Çin’e yönelik yeni yaptırımlara hazırlanıyor.

Yeni gümrük vergilerinin de aralarında olduğu yaptırım planına, Trump Yönetimi'nin Çin’e, süregelen gerginlikte karşılık vermek için atacağı bir dizi adımın başlangıcı olarak bakılıyor.

Çin’in, 1997 yılından bu yana özerk statüde olan ve dünyada finansın Asya'daki merkezlerinden sayılan Hong Kong’la ilgili tartışmalı ulusal güvenlik yasasını geçirmesinin ardından ABD'nin yanı sıra İngiltere, Kanada ve Avustralya'dan kınama mesajları gelmişti.

Hong Kong'da ise göstericiler hem Çin’in kent üzerindeki yetkilerini genişleten tasarıyı, hem de yerel yönetimin Çin ulusal marşına saygısızlığı suç sayan yasa tasarısını protesto ederken, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan da sert bir mesaj geldi.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Bugün sahadaki koşullara bakıldığında mantıklı hiç kimse Hong Kong’un Çin’den yüksek seviyede bir özerkliğe sahip olduğunu söyleyemez” dedi.