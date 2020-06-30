ABD’den Çin’e Hong Kong Uyarısı

Ayrılıkçılık, bölücülük ya da dış güçlerle işbirliği gibi suçlardan ömür boyu hapse varan ağır cezalar söz konusu olabilecek. Ulaşım araçlarına hasar verilmesi terörizm kategorisinde değerlendirilecek. Yasayı ihlal edenler yerel seçimlerde oy kullanma hakkını kaybedecek.

Hong Kong’un yönetiminin Pekin’e devredilmesinin yıldönümünden yalnızca bir saat önce yürürlüğe giren yeni ulusal güvenlik yasası uyarınca, Çin ana karasına ait güvenlik daireleri ve istihbarat ofisleri ilk kez resmi olarak Hong Kong’a da kurulacak.

Çin’in bundan tam 23 yıl önce yönetimini devraldığı eski İngiltere sömürgesi Hong Kong’da uygulamak üzere kabul ettiği tartışmalı ulusal güvenlik yasası resmen yürürlükte. ABD başta olmak üzere uluslararası toplum tepkili. ABD Kongresi’nden Çin’e yaptırım uygulanması çağrısı geldi.

Yabancı ülkelerin Hong Kong ya da Çin’e yaptırım uygulamaları ya da düşmanca tavır almaları çağrısında bulunanlar ‘’yabancı güçlerle işbirliği’’ ile suçlanabilecek.

Ayrıntılar yönetimin Çin’e devredilmesinin yıldönümünde açıklandı

Uzun süredir beklenen yasanın ayrıntılarının açıklanması, Hong Kong’un yönetiminin 1997 yılında İngiltere’den Çin’e devredilmesinin yıldönümüne rastladı.

Önceki yıllarda yönetimin devredilmesinin yıldönümünde göstericiler artan konut fiyatlarından Çin’in özel statüye sahip olan kente müdahalesine kadar pek çok adımı protesto etmişti. Ancak yetkililer Corona virüsü salgınını gerekçe göstererek bu yılki yürüyüşün yasaklandığını belirtti. Bazı aktivistler bu yıl da gösteri düzenlemekte kararlı.

ABD: ‘’Pekin kararından derhal dönmeli’’

Yasaya ABD, İngiltere ve diğer batılı ülkelerden sert tepki geldi. Çin’in tartışma yaratan ulusal güvenlik yasasını yürürlüğe koymasını eleştirenler, Pekin’in bu yasayla birkaç yıldır protestoların düzenlendiği Hong Kong’da muhalif sesleri susturmayı ve seçimlerde demokrasi hareketine destek olarak görülen adayları saf dışı bırakmayı amaçladığını savunuyor.