HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'den Çin'e İnsan Hakları İhlali Suçlaması

ABD'den Çin'e İnsan Hakları İhlali Suçlaması

12.03.2021 23:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD'den Çin'e İnsan Hakları İhlali Suçlaması

ABD, Cuma günü, Çin'i etnik ve dini azınlıkların haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle kınadı

ABD, Cuma günü, Çin'i etnik ve dini azınlıkların haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle kınadı. Açıklamada Çin'in, Şincan bölgesinde yaşayan Müslüman Uygurlar'a karşı "insanlık suçu işlediği ve soykırım yaptığı" ve Tibet'te sıkı kısıtlamalar getirdiği bildirildi.

Amerikalı yetkililer, önümüzdeki hafta Alaska eyaletinde Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'yle görüşecek olan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Uygurlar'ın maruz kaldığı muameleyi gündeme getireceğini kaydetti.

Çin, Uygurlar'a ve diğer Müslüman azınlıklara karşı soykırım suçu işlediği yönünde Amerika'nın yaptığı suçlamaları reddediyor. İnsan hakları savunucuları, Şincan'da bir milyondan fazla kişinin toplama kamplarında tutulduğunu söylüyor.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Maslahatgüzarı Mark Cassayre, BM İnsan Hakları Konseyi'ne, "Çin'in, Şincan'da işlenen insanlık suçları ve soykırım ve Tibet'teki sıkı kısıtlamalar dahil etnik ve dini azınlıkların haklarını ihlal etmesini kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Çin'in BM Cenevre Temsilcisi Chen Xu, ülkesinin insan hakları meselesinin siyasileştirilmesine karşı olduğunu söyledi, ancak Şincan'daki duruma doğrudan atıfta bulunmadı.

Çin dahil 64 ülke adına konuşan Küba, Şincan'ın "Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu” kaydetti ve tüm ülkelerden ”Şincan konusu üzerinden Çin'in içişlerine müdahale etmeyi bırakması ve Çin'e karşı asılsız suçlamalarda bulunmaktan vazgeçmesi" çağrısında bulundu.

İngiltere Temsilcisi Julian Braithwaite ise "Şincan'da zoraki işçilik ve doğum kontrolu gibi yaygın ve sistematik insan hakları ihlalleri nedeniyle derin kaygı içindeyiz" dedi.

Çin, İslamcı köktendinciliği ve ayrılıkçığını sona erdirmek için Şincan'da kurulan merkezlerde mesleki eğitim verildiğini iddia ediyor. Çin Dışişleri Bakanlığı, zoraki işçilik ve insan hakları ihlallerinin "asılsız söylenti ve iftiradan" ibaret olduğunu vurguluyor.

ABD'li diplomat Cassayre ve İngiliz diplomat Braithwaite, halen tutuklu bulunan 21 insan hakları eylemcisinin kefaletle serbest bırakılmaları talebinin Cuma günü mahkeme tarafından reddedildiği Hong Kong'a ilişkin kaygılarını da dile getirdi.

47 muhalife yönelik suçlamalar, Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasasının şimdiye kadarki en geniş kapsamlı kullanımını gözler önüne seriyor.Hong Kong'un yeni güvenlik yasası kapsamında ayrılıkçılık, yıkıcılık, terörizm ve yabancı güçlerle işbirliği olarak tanımlanan suçları işleyenler, ömür boyu hapse varan cezalara çarptırılabiliyor.

Mark Cassayre, "Demokrasi yanlılarını hak ve özgürlüklerini kullandıkları için gözaltına alan Hong Konglu yetkilileri kınıyoruz ve bu kişilerin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Minneapolis kenti, George Floyd’un ailesine 27 milyon dolar ödeyecekMinneapolis kenti, George Floyd’un ailesine 27 milyon dolar ödeyecek
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

En Çok Okunan Haberler

Yatak görüntüleriyle gündem olmuştu! Hanife'yle buluşup...

Yatak görüntüleriyle gündem olmuştu! Hanife'yle buluşup...

Esra Erol'da bebeği komşudan çıkınca sevinçten havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Esra Erol'da bebeği komşudan çıkınca sevinçten havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 15 bine yaklaştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 15 bine yaklaştı

Bakanlık duyurdu: Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Bakanlık duyurdu: Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Koronavirüste ilaç müjdesi

Koronavirüste ilaç müjdesi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Diğer Haberler

Husiler, ABD'nin Yemen için sunduğu ateşkes planını reddetti

Husiler, ABD'nin planını reddetti

Minneapolis kenti, George Floyd’un ailesine 27 milyon dolar ödeyecek

Minneapolis kenti, George Floyd’un ailesine 27 milyon dolar ödeyecek

Ukrayna’da alkollü subay, aracıyla savaş uçağına çarptı

Ukrayna’da alkollü subay, aracıyla savaş uçağına çarptı

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

Akdeniz açıklarında İran'a ait konteyner gemisine saldırı

İran'a ait konteyner gemisine saldırı!

AstraZeneca'dan 'pıhtı riski' açıklaması: Hiç bir kanıt yok

AstraZeneca'dan 'pıhtı riski' açıklaması: Hiç bir kanıt yok

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.