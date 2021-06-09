ABD’den Çin’e Karşı Yeni “Ticaret Görev Gücü”

Başkan Joe Biden, Şubat ayında kritik tedarik zincirlerinin gözden geçirilmesini emretmiş ve icra dairelerinin, nadir minerallerle ilaçlarda kullanılan içerikler gibi ABD'nin denizaşırı kaynaklara bağımlı olduğu kritik ürünlere erişiminin riskleri hakkında 100 gün içinde rapor vermesini istemişti.

Yetkililer ayrıca, Ticaret Bakanlığı'nın büyük ölçüde Çin'den yapılan ve motorlarla diğer endüstriyel uygulamalarda kullanılan neodimium mıknatıs ithalatının ABD ulusal güvenliğine etkisi hakkında soruşturma başlatılmasının düşünüldüğünü de kaydetti.

Beyaz Saray'ın uluslararası ekonomi ve rekabet gücü üst düzey yöneticisi Peter Harrell gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ticaret temsilcisi öncülüğündeki “tedarik zinciri ticaret görev gücünün” Çin'e yönelik gümrük tarifeleri ve diğer çözümleri de kapsayacak şekilde, tedarik zincirlerinin bozulmasına katkıda bulunan belirli ihlalleri araştıracağını söyledi.

Biden yönetimi, Çin’i haksız ticaret uygulamalarıyla mücadele etmek için yeni bir “görev gücüyle” hedef alacağını açıkladı. Yönetim, yarı iletkenlerden elektrikli araç bataryalarına kadar kritik ürünlere erişimin gözden geçirildiğini bildirdi.

Biden yönetimi, yeni stratejisi kapsamında yürüttüğü bu incelemeyle Çin’i doğrudan hedef almasa da, dünyanın bu ikinci büyük ekonomisinin ortaya koyduğu zorluklar karşısında ABD’nin rekabet gücünü arttırmayı amaçlıyor.

Biden'ın ekonomi danışmanlarından Jared Bernstein Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, darboğazları gevşetmek için "tedarik zincirinin arkasındaki tüm lojistiği anlamaya çalışıyoruz. Bunu yapmanın en iyi yollarından biri sektördeki insanlarla konuşmak ve bunu sık sık yapıyoruz" dedi.

ABD, COVID-19 salgını sırasında tıbbi ekipman edinmede ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldı. Şu anda ülke, bilgisayar çipleri, otomobil gibi ürünlerin üretiminin gecikmesi gibi bir dizi alanda sıkıntı yaşıyor.

Beyaz Saray, bu sıkıntılara çözüm bulmak için özel sektörle yakın bir şekilde çalıştığını bildirirken, yetkililer şirketlerin de sorunun bir parçası olduğunu söylüyor.

Ulusal Ekonomi Konseyi Başkan Yardımcısı Sameera Fazili, Beyaz Saray basın brifingindeki açıklamasında, "Emeğin yıllarca yatırım yapılacak bir varlık olarak görülmek yerine yönetilmesi gereken bir maliyet olarak ele alınması, yerli tedarik zincirlerimizi zayıflattı, işçilerimizin ücretlerini ve sendika yoğunluğunu zayıflattı ve şirketlerin vasıflı eleman bulmasını zorlaştırdı” ifadelerini kullandı.